『カービィカフェ』食べたい！期間限定メニュー発表 くるまほおばりケーキ＆スターリーワールドのドリンク
人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Cafe (カービィカフェ）』全店（TOKYO / OSAKA / HAKATA）は、28日〜2026年3月31日までの期間限定で、ゲーム最新作『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』をモチーフにした新作デザートとドリンクを提供する。
【写真】味気になる！『カービィカフェ』新メニュー スターリーワールドのドリンク
8月28日に発売となる『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』をモチーフにした、2つの新作メニューがカービィカフェに登場。
「スターリーワールド」は、『星のカービィ ディスカバリー』に追加される新しいストーリー。冒険の舞台である新世界が、突然飛来したふしぎな流星によって変貌し、カービィの新たな冒険が始まる。ゲーム中のワドルディカフェに登場する「くるまほおばりケーキ」も、このキラキラの流星をヒントにしたバージョンが誕生したそう。
今回、現実のメニューとしてカービィカフェに登場する「ヘンケイ！くるまほおばりケーキ キラキラ流星Ver.」は、キラキラゼリーや金平糖などで表現した、流星によって変貌していく新世界をくるまほおばりカービィが駆けぬける。
もう一品の新メニューである「スターリーワールド 〜はじまりの流星〜」は、「スターリーワールド」のゆらめくふしぎな空をイメージした、ライムが香るドリンク。この2つの新作メニューで、カービィカフェでも「スターリーワールド」を楽しめる。
■メニュー詳細
●販売期間：2025年8月28日(木)〜2026年3月31日(火)
●提供店舗：カービィカフェ全店（TOKYO／OSAKA／HAKATA）
●ヘンケイ！くるまほおばりケーキ キラキラ流星Ver.
価格：2,992円(税込)
『星のカービィ ディスカバリー』のワドルディカフェに登場するとっておきの一品が、「スターリーワールド」の流星をまとって、カービィカフェのメニューに登場！いちご味のブランマンジェでスポンジをコーティングしたくるまほおばりカービィに、キラキラ流星ゼリーのグラスデザートを添えて。さあ、カービィといっしょに、新世界をかけめぐりましょう！
●スターリーワールド 〜はじまりの流星〜
価格：1,628円(税込)
「スターリーワールド」のゆらめくふしぎな空をイメージした、ライムが香るドリンク。ゼリーやかき氷のきらめく流星といっしょに、青いクリームもよーくまぜてお召し上がりください。
【写真】味気になる！『カービィカフェ』新メニュー スターリーワールドのドリンク
8月28日に発売となる『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』をモチーフにした、2つの新作メニューがカービィカフェに登場。
今回、現実のメニューとしてカービィカフェに登場する「ヘンケイ！くるまほおばりケーキ キラキラ流星Ver.」は、キラキラゼリーや金平糖などで表現した、流星によって変貌していく新世界をくるまほおばりカービィが駆けぬける。
もう一品の新メニューである「スターリーワールド 〜はじまりの流星〜」は、「スターリーワールド」のゆらめくふしぎな空をイメージした、ライムが香るドリンク。この2つの新作メニューで、カービィカフェでも「スターリーワールド」を楽しめる。
■メニュー詳細
●販売期間：2025年8月28日(木)〜2026年3月31日(火)
●提供店舗：カービィカフェ全店（TOKYO／OSAKA／HAKATA）
●ヘンケイ！くるまほおばりケーキ キラキラ流星Ver.
価格：2,992円(税込)
『星のカービィ ディスカバリー』のワドルディカフェに登場するとっておきの一品が、「スターリーワールド」の流星をまとって、カービィカフェのメニューに登場！いちご味のブランマンジェでスポンジをコーティングしたくるまほおばりカービィに、キラキラ流星ゼリーのグラスデザートを添えて。さあ、カービィといっしょに、新世界をかけめぐりましょう！
●スターリーワールド 〜はじまりの流星〜
価格：1,628円(税込)
「スターリーワールド」のゆらめくふしぎな空をイメージした、ライムが香るドリンク。ゼリーやかき氷のきらめく流星といっしょに、青いクリームもよーくまぜてお召し上がりください。