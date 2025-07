Googleは2025年8月21日に新製品発表イベントの Made by Google を開催予定ですが、この中で発表されると目されている「Pixel 10」の公式イメージをGoogleがひと足先に公開しました。発表前にPixel 10の公式画像を公開した理由について、テクノロジーメディアのThe Vergeは相次ぐリークへの対処ではないかと指摘しています。Google solves its Pixel 10 leaks by just showing us the phone | The Verge

『 8 月 21 日 』



覚えておいてください、この日付。



(映像はぜひ音アリで)#GooglePixel pic.twitter.com/HpOeqOmxvt— Google Japan (@googlejapan) July 21, 2025

Googleは日本時間の2025年8月21日3時から、新製品発表イベントの「Made by Google」を開催予定です。この中で、GoogleはPixel 10シリーズ(Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro Fold)やPixel Watch 4、Pixel Buds 2aなどを発表するのではないかと予想されており、各モデルのリーク情報は以下の記事にまとめられています。GoogleがPixelシリーズ発表イベント「Made by Google」を2025年8月21日に開催すると発表 - GIGAZINE発表を目前にして、Googleは公式ストアであるGoogle ストアのトップページをPixel 10シリーズの登場を予告するデザインに変更しました。同じ情報が掲載されている特設ページも用意されており、Pixel 10の公式イメージも一緒に公開されています。Googleは公式ソーシャルメディアアカウントで、以下の動画もポストしています。リーク情報の通り、Pixel 10はメインカメラがトリプルカメラにアップデートされることが公式イメージからわかります。The Vergeは「それ以外は前モデルとなるPixel 9と非常によく似ていますが、青みがかったグレーの本体カラーは個人的にかなりいい感じに思う」と報じました。なお、Googleが新機種発表前にスマートフォンのデザインを公開したのは今回が初めてではありません。約1年前の2024年7月にもGoogleは発表前にPixel 9 Proの外観デザインがわかる動画を公開していました。