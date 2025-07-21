Ìó260Ëü±ß¡ª ¥Û¥ó¥À¿·¡Ö¥·¥Æ¥£¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¡×È¯É½¡ª ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥»¥À¥ó¤Ê¡Ö7ÂåÌÜ¡×¤Ë¡È¹õ¡É»ÅÍÍ¡ª 1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¡Ö¿·¥â¥Ç¥ë¡×°õ¹ñ¤ËÅÐ¾ì
¥Û¥ó¥À¤Î¿·¡Ö7ÂåÌÜ¥·¥Æ¥£¡×
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥¤¥ó¥ÉË¡¿Í¤Ï2025Ç¯6·î20Æü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥»¥À¥ó¡Ö¥·¥Æ¥£¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂå¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ1981Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£1986Ç¯¤Ë2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢1995Ç¯¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íâ1996Ç¯¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï¿·¶½¹ñ¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥»¥À¥ó¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥Û¥ó¥À¿·¡Ö¥·¥Æ¥£¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê55Ëç¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï1998Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£2020Ç¯¡¢¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤òµ¡¤Ë¸½ÃÏÀ¸»º¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç5ÂåÌÜ¡ÊÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È7ÂåÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ë¥·¥Æ¥£¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤È1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢Á°¼Ô¤Î¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏCVT¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢6Â®MT¤âÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤ÏÎ÷²Á½ç¤Ë¡ÖSV¡×¡ÖV¡×¡ÖVX¡×¡ÖZX¡×¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼ÖV¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¿·¥°¥ì¡¼¥É¤¬º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ò¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤òÁõÃå¡£¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¤ä¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥·¥ã¡¼¥¯¥Õ¥£¥ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ê¤É¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¡¢Á´ÂÎ¤ÎÀº×û¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¤Î3¿§¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¥ì¥Ã¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áö¤ê¤Ø¤Î¹âÍÈ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ê¥à¤ä¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë7¿§¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Î¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìë´Ö¤ò¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤È¼Á´¶¤ÎÎ¾Î©¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏCVT¤Î¤ß¤Ç¡¢6Â®MT¤ÏÌ¤ÀßÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï148Ëü8900¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó260Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£