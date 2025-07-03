º¸WGÊä¶¯¤È¤Ï¡ÈÊÌ°Æ·ï¡É¡©¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥¨¥¼¤È¤Î¸ò¾Ä¿Ê¹ÔÃæ¡ÄÁª¼êËÜ¿Í¤Ï²ÃÆþ¤ËÁ°¸þ¤¤«
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£2Æü¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ä¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç3¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Î2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂç·¿Êä¶¯¤ò²èºö¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÆ±GK¥±¥Ñ¡¦¥¢¥ê¥µ¥Ð¥é¥¬¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½MF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼¥ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î³ÍÆÀ¤â·èÄêÅª¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¿¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡ÊCF¡Ë¤äº¸¥¦¥¤¥ó¥°¡ÊWG¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Á°Àþ¤ÎÊä¶¯¤Ë¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¡Ö10ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤¦¥¨¥¼¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö´Ö¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸ò¾Ä¤ÏÌ¤¤À¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÂåÍý¿Í¤Ë¤ÏÀÜ¿¨ºÑ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£Áª¼êËÜ¿Í¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Äó¼¨¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ°éÀ®Ç¯Âå¤ò²á¤´¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ËÁ°¸þ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï·ÀÌó²ò½ü¶â¤ò6800Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó133²¯±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¤³¤ì¤è¤êÄã¤¤¶â³Û¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î¥¨¥¼¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥Õ¥ë¥¢¥à¡¢¥ì¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ë¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°éÀ®Ç¯Âå¤ò²á¤´¤·¡¢2016¡Ý17¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2020Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»167»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·40¥´¡¼¥ë28¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï43»î¹ç¤Ç14¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢FA¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¨¥¼¤Ïº¸WG¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¶·â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿Êä¶¯ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï»ØÅ¦¡£¥¨¥¼¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏCF¤Èº¸WG¤ÎÊä¶¯¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏCF¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò½êÂ°¤Î¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤È¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°½êÂ°¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¡¢º¸WG¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É½êÂ°¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥É¥ê¥´¤é¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç3¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Î2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂç·¿Êä¶¯¤ò²èºö¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÆ±GK¥±¥Ñ¡¦¥¢¥ê¥µ¥Ð¥é¥¬¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½MF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼¥ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î³ÍÆÀ¤â·èÄêÅª¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¿¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡ÊCF¡Ë¤äº¸¥¦¥¤¥ó¥°¡ÊWG¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Á°Àþ¤ÎÊä¶¯¤Ë¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î¥¨¥¼¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥Õ¥ë¥¢¥à¡¢¥ì¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ë¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°éÀ®Ç¯Âå¤ò²á¤´¤·¡¢2016¡Ý17¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2020Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»167»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·40¥´¡¼¥ë28¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï43»î¹ç¤Ç14¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢FA¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¨¥¼¤Ïº¸WG¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¶·â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿Êä¶¯ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï»ØÅ¦¡£¥¨¥¼¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏCF¤Èº¸WG¤ÎÊä¶¯¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏCF¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò½êÂ°¤Î¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤È¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°½êÂ°¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¡¢º¸WG¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É½êÂ°¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥É¥ê¥´¤é¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£