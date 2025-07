パン愛好家も通う！ 鎌倉駅周辺と江ノ電で巡るとっておきのパン屋

パン愛好家のひのようこさんがおすすめする、鎌倉周辺のパン屋をご紹介。

鎌倉駅から腰越駅まで。江ノ電沿線のパン屋をぶらり

江ノ電にゆられながら、名所に立ち寄りつつパン屋巡りもできるスポット「鎌倉」!

鎌倉にはまだまだおいしくておしゃれなパン屋がたくさんあります。

今回はパン愛好家のひのようこさんに、鎌倉周辺のおすすめパン屋を紹介してもらいました。

教えてくれる人

ひの ようこ

パン愛好家/パンクラブ主宰。1999年にパンサークル「パンクラブ」をスタート。日本だけでなく、世界中にパン旅に行くのが趣味。旅先で出会った食材とパンのおいしい組み合わせを探求中。SNSやイベント、トークショーを通じて、パンの魅力を発信中。これまでに食べたパンを記録しているデータベース“パンピューター”は現在75,000種類。

1. pide(鎌倉)

「bmo(サワードウパン+チーズとバター)」600円 出典:246_246さん

ひのさん

トルコの平焼きパンの名前を冠した、2025年2月オープンの週末限定ベーカリー。トルコにルーツを持つご夫婦がノルウェーから鎌倉に移住して開いたお店で、奥様が焼くサワードウーブレッドが口コミで評判に。すでに行列の絶えないお店になっています。目の前でバターとチーズを挟んでくれるデンマークのサンド「bmo」も絶品。

元々は交番だったという建物 出典:246_246さん

2. ブレッドイットビー(鎌倉)

「サングリアロッソ」1/2本486円 出典:himico1stさん

<店舗情報>◆pide住所 : 神奈川県鎌倉市大町4-1-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

ひのさん

鎌倉駅から徒歩すぐ。店内に石臼の製粉機があり、複数の小麦を使い分ける、粉へのこだわりが光るパン屋さん。小麦の小分け販売もあり、パン作りを楽しむ人にもうれしいお店です。人気の「サングリアロッソ」はワインの香りとジューシーなフルーツの食感が楽しめるパン。季節ごとに並ぶおすすめパンとの出会いも魅力で、オリジナルグッズもおしゃれなので要チェックです。

ブレッドイットビー 出典:黄色のたぬきさん

3. パラダイス アレイ ブレッドカンパニー(鎌倉)

市場の中にある個性派ベーカリー 出典:ちびちえさん

<店舗情報>◆ブレッドイットビー住所 : 神奈川県鎌倉市小町2-16-35TEL : 0467-33-4680

ひのさん

鎌倉市農協連即売所に隣接している鎌倉中央食品市場の一角にある個性派ベーカリー。市場で販売されている野菜を使ったピザやフォカッチャは、鎌倉に来ると食べたくなる逸品です。カンパーニュなどハード系の表面に小麦粉で描かれた模様は、市場の野菜かごを型にして付けたものもあるそうで、まさにこの立地ならではのパンアートです。

パラダイス アレイ ブレッドカンパニー 出典:たけちゃんtakeさん

4. ラフォレ・エ・ラターブル(和田塚)

「キャトルナッツ」370円 出典:milan1110さん

<店舗情報>◆パラダイス アレイ ブレッドカンパニー住所 : 神奈川県鎌倉市小町1-13-10 鎌倉中央食品市場TEL : 0467-84-7203

ひのさん

自家製天然酵母で丁寧に焼き上げるパンは、端正な佇まいと優しい味わい。リピーターの多さにも納得の人気店です。4種のナッツがぎっしり入った「キャトルナッツ」は、そのままでも、スライスしてバターを添えても極上の味わい。食事とあわせてみたくなるハード系も充実しています。

ラフォレ・エ・ラターブル 出典:さとしでしたさん

5. リュミエール・ドゥ・ベー(由比ケ浜)

原材料を厳選した無添加のパンが購入できる 出典:クロたんさん

<店舗情報>◆ラフォレ・エ・ラターブル住所 : 神奈川県鎌倉市由比ヶ浜1-3-16 コンフォート由比ヶ浜1-A 1階TEL : 0467-24-5222

ひのさん

由比ケ浜駅から海に向かって歩いていくと現れる、白い外観のベーカリー。すべてのフィリングが自家製という、こだわりあふれるお店です。有機野菜を使った「焼きカレーパン」は、野菜の甘さと小麦を炊いた粒の食感が楽しく、お肉不使用でも満足感たっぷり。乳製品が苦手な人にもうれしい「カカオバター香るシャポー」は、フランス産カカオバターのリッチな味わいと、上にかかったクッキー生地のやさしい甘さが魅力です。

リュミエール・ドゥ・ベー 出典:ピエールPierreさん

6. Pacific BAKERY(七里ケ浜)

「マラサダシナモン」250円、「マラサダシュガー」250円 出典:海老427さん

<店舗情報>◆リュミエール・ドゥ・ベー住所 : 神奈川県鎌倉市長谷2-7-11TEL : 0467-81-3672

ひのさん

七里ガ浜の住宅街に佇む、ハワイの空気を感じるようなおしゃれなベーカリー。ハワイ名物の揚げパン「マラサダ」は、ふんわりとした食感がクセになる味わいです。パンのほか、スコーンやマフィンなどの焼き菓子も充実。ドリンクも購入できるので、パンと一緒に海風を感じながら味わうひと時はまさに至福。

「Pacific DRIVE-IN」の2号店 出典:ぽんすことあんなさん

7. コモパン(腰越)

コモパン 出典:ikz16さん

<店舗情報>◆Pacific BAKERY住所 : 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東3-1-6TEL : 0467-40-3332

ひのさん

腰越駅からテクテク7分ほど歩いた先にある人気ベーカリー。2020年のオープン以来、またたく間にファンを集めています。国産小麦を使ったパンは、ハード系から菓子、惣菜系まで幅広く魅力的なものばかり。特に野菜やハムをふんだんに使った惣菜パンは、具材とのバランスも秀逸で、一度食べたら忘れられないおいしさ。ふらっと立ち寄っても、つい買いすぎてしまう魅力があります。

惣菜パンもおいしそう! 出典:こばとん!さん

<店舗情報>◆コモパン住所 : 神奈川県鎌倉市腰越4-9-4 ケイ湘南III 1FTEL : 0467-55-5142

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:ひのようこ、食べログマガジン編集部

The post パン愛好家も通う! 鎌倉駅周辺と江ノ電で巡るとっておきのパン屋 first appeared on 食べログマガジン.