¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÄäÀïÈ¯¸À¤Ë¸¶Ìý°Â¡¦¥É¥ë°Â¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄ²ñ¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ
¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÄäÀïÈ¯¸À¤Ë¸¶Ìý°Â¡¦¥É¥ë°Â¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄ²ñ¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ
¡¡¤¤ç¤¦¤Ï¡Ê¤³¤Î¤È¤³¤í¤º¤Ã¤È¤À¤¬¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎÈ¯¸À¤Ë»Ô¾ì¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÁê¾ì¤Î»õ¼Ö¤¬µÕ²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í»ö¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤«¤é¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅìÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ËÈ¿±þ¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸¶ÌýÁê¾ì¤ÏµÞÈ¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÁ´»ñ»º¤Î¶â¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥åー¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥ìー¥È¤ÊÃÍÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²£´»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤¬Àµ¼°¤ËÄäÀï¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤ÀÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¸À¤¨¤Ð¡¢¹¥ÀïÅª¤Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤¢¤Ã¤ÆÄäÀï¤ä¤Ö¤ê¤Î²ÄÇ½À¤âº£¸å¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¤¬´°Á´¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÄ´ºº¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±½¤âÎ®¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ»ö¥âー¥É¤¬°ìÉþ¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤«¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆ£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤¬ÊÆ²¼±¡¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤Ç¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¤ÎµÄ²ñ¾Ú¸À¤ò¹Ô¤¦¡£Ä¾¶á¤ÎÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆºÆ¤Ó¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£ºÆ»°ºÆ»Í¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤òÃÙ¤¹¤®¤ë¤ÈÈãÈ½¡¢º£¸å¤ÏµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´è¤Ê¤Ê¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤¤¤ï¤»¤ì¤Ð´è¸Ç¤Ê¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Î¤³¤È¡¢Íø²¼¤²¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÃ¸¡¹¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£Â¸µ¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤¬°ìÉþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤Î³¤³°»Ô¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê6·î¡Ë¡¢¥Ï¥ó¥¬¥êーÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê6·î¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê5·î¡Ë¡¢ÊÆ·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê2025Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢ÊÆ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë¡¢ÊÆS¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Ê4·î¡Ë¡¢ÊÆ¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÀ½Â¤¶È»Ø¿ô¡Ê6·î¡Ë¡¢ÊÆ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê6·î¡Ë¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥ÄIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤Ï£¸£¸¡¥£°¤ÈÁ°²ó¤Î£¸£·¡¥£µ¤«¤é¤Î¾å¾º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤â£¹£¹¡¥£¸¤ÈÁ°²ó¤Î£¹£¸¡¥£°¤«¤é¤Î¾å¾º¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯¸À¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¾åµ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ë¾Ú¸À¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯Í½Äê¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥°¥êー¥ó±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¡¢¥Ç¥®¥ó¥É¥¹£Å£Ã£ÂÉûÁíºÛ¡¢¥«¥¸¥ßー¥ë¡¦¥¹¥í¥Ð¥¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥é¥¬¥ë¥É£Å£Ã£ÂÁíºÛ¡¢¥Ï¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥é¥à¥¹¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¥ìー¥ó£Å£Ã£Â¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥Ô¥ë±ÑÃæ¶ä¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥Ö¥êー¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º£Î£ÙÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥«¥·¥å¥«¥ê¡¦¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¥³¥ê¥ó¥º¡¦¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥Ðー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤Ê¤É¤Î¹Ö±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹¤Þ¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ç£Î£Á£Ô£Ï¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
¡¡¤¤ç¤¦¤Ï¡Ê¤³¤Î¤È¤³¤í¤º¤Ã¤È¤À¤¬¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎÈ¯¸À¤Ë»Ô¾ì¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÁê¾ì¤Î»õ¼Ö¤¬µÕ²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í»ö¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤«¤é¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅìÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ËÈ¿±þ¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸¶ÌýÁê¾ì¤ÏµÞÈ¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÁ´»ñ»º¤Î¶â¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥åー¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥ìー¥È¤ÊÃÍÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²£´»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤¬Àµ¼°¤ËÄäÀï¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤ÀÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¸À¤¨¤Ð¡¢¹¥ÀïÅª¤Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤¢¤Ã¤ÆÄäÀï¤ä¤Ö¤ê¤Î²ÄÇ½À¤âº£¸å¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¤¬´°Á´¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÄ´ºº¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±½¤âÎ®¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ»ö¥âー¥É¤¬°ìÉþ¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤«¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆ£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤¬ÊÆ²¼±¡¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤Ç¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¤ÎµÄ²ñ¾Ú¸À¤ò¹Ô¤¦¡£Ä¾¶á¤ÎÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆºÆ¤Ó¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£ºÆ»°ºÆ»Í¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤òÃÙ¤¹¤®¤ë¤ÈÈãÈ½¡¢º£¸å¤ÏµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´è¤Ê¤Ê¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤¤¤ï¤»¤ì¤Ð´è¸Ç¤Ê¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Î¤³¤È¡¢Íø²¼¤²¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÃ¸¡¹¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£Â¸µ¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤¬°ìÉþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤Î³¤³°»Ô¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê6·î¡Ë¡¢¥Ï¥ó¥¬¥êーÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê6·î¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê5·î¡Ë¡¢ÊÆ·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê2025Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢ÊÆ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë¡¢ÊÆS¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Ê4·î¡Ë¡¢ÊÆ¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÀ½Â¤¶È»Ø¿ô¡Ê6·î¡Ë¡¢ÊÆ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê6·î¡Ë¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥ÄIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤Ï£¸£¸¡¥£°¤ÈÁ°²ó¤Î£¸£·¡¥£µ¤«¤é¤Î¾å¾º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤â£¹£¹¡¥£¸¤ÈÁ°²ó¤Î£¹£¸¡¥£°¤«¤é¤Î¾å¾º¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯¸À¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¾åµ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ë¾Ú¸À¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯Í½Äê¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥°¥êー¥ó±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¡¢¥Ç¥®¥ó¥É¥¹£Å£Ã£ÂÉûÁíºÛ¡¢¥«¥¸¥ßー¥ë¡¦¥¹¥í¥Ð¥¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥é¥¬¥ë¥É£Å£Ã£ÂÁíºÛ¡¢¥Ï¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥é¥à¥¹¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¥ìー¥ó£Å£Ã£Â¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥Ô¥ë±ÑÃæ¶ä¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥Ö¥êー¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º£Î£ÙÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥«¥·¥å¥«¥ê¡¦¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¥³¥ê¥ó¥º¡¦¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥Ðー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤Ê¤É¤Î¹Ö±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹¤Þ¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ç£Î£Á£Ô£Ï¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ