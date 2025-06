スペイン風ピザの焼き立てコカは必食！ さまざまなハモンを楽しめる専門店がオープン（東京・麻布十番）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、スペインの高級ハモン料理をいただける専門店です。

Atrevío(東京・麻布十番)

シェフのミゲル・パルド氏

2025年5月27日、麻布十番にハモン専門店「Atrevío(アトレヴィオ)」がオープンしました。ハモンとはスペイン産・イベリコ豚の生ハムのこと。スペインハモンのトップブランド「Campofrio(カンポフォリオ)」の⾼級ハモンイベリコを中⼼に、ハモン専⾨家・コルタドールによる切り⽴てハモンはもちろん、スペインスタイルのピザ「Coca」など同店⾃慢の一⽫を展開します。

店内の雰囲気と壁のタイル

まるでスペインにトリップしたような、のんびりくつろげる時間を提供したいという「Atrevío」は、食だけでなくスペイン人が愛するリラックスした生活様式や精神、伝統を体験できる空間です。

自然素材で作られた装飾。すべて手作業だそう

天井は太陽をイメージしたカラーになっており、壁にあるタイルや豚の装飾アートなどはスペインのアーティストのものが飾られています。エントランスにも、豚がどんぐりと遊んでいる姿のモザイクタイルがあり、訪れた客を出迎えてくれているかのよう。

スペインスタイルの焼き立てピザ「コカ」

ランチはオリーブオイルを練り込んだサクサクの⽣地に、ハモンや季節の野菜を贅沢にトッピングしたコカがおすすめ。「スモーキートマト サルサ コカ」1,600円、「ガスパッチョ&ブッファラ コカ」2,000円、「アーティチョーク&紫蘇バジルペースト コカ」1,800円、「トリュフ&ポーチドエッグ コカ」2,200円から選べ、すべてサラダが付いたセットです。

「ハモン クロケッタス」1,500円

ディナータイムでは、ワインにぴったりのアラカルトメニューが登場。スペインの伝統料理に日本の感性を重ね、ハモンの旨みを味わえるオリジナルメニューが揃います。看板メニューの一つ、スペインの定番「ハモン クロケッタス」は、丁寧に仕込みハモンの旨みを閉じ込めたベシャメルソースの、なめらかな⼝あたりとコクを感じられるコロッケです。

「トリュフ パエリア」4,600円

そのほか、ハモンの出汁とドライきのこで炊き上げた季節の「パエリア」や「ハモンと和⽜のミートボール 枝⾖とトマトソース」なども。

「ハモンと和⽜のミートボール 枝⾖とトマトソース」2,800円

お店を訪れた人にスペインを感じてもらいたいという「Atrevío」。ハモンは種類によってまったく異なる味わいで、イタリアの生ハムともまた違う、新たな食体験になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

トリュフ&ポーチドエッグのコカ 出典:romai343さん

『ランチはコカ(スペインのピザ)メニューが4種類と焼きおにぎり&卵焼きのセットも。

私はトリュフ&ポーチドエッグのコカ(2,200円)を頂きました。

サラダ付き。

小ぶりなのでペロリと。

ハモン美味しい!

ディナーも使い勝手良さそうでした!』(romai343)

※価格は税込。

<店舗情報>◆Atrevío住所 : 東京都港区元麻布3-10-1 ルミークスイート麻布十番 1FTEL : 050-5456-2697

文:食べログマガジン編集部

写真:お店から



