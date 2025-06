猫が刑務所に禁止薬物を「密輸」

コスタリカ法務省は2025年5月、「刑務所の看守が有刺鉄線の張られたフェンスに登っていた猫を捕獲した」と発表しました。

同省は「職員が猫を発見してすぐに警報を発した。この迅速な対応によりただちに猫を捕獲し、隠し持っていた禁止薬物を取り上げたため、最終目的地へ配達されることを阻止できた」と、動画付きで声明を出しています。

報道によると、この猫の背中には囚人に届けるための禁止薬物が張り付けられていました。刑務所職員がハサミを使って猫の毛から薬物を切り取る様子が動画にも映っています。猫は国立動物保健局に引き渡され、さらにくわしい検査を受けています。

同省の発表によると、この薬物は包装された2つの箱に入ったマリファナとヘロインでした。当局は防犯カメラの映像を分析し、だれがどの囚人に薬物を届けようとしたのか解明しようと捜査中です。

小説や映画にも「犯罪猫」が登場

実は「猫と犯罪」は、映画や小説でよくみられる組み合わせです。悪名高い猫泥棒からミステリアスな猫探偵まで、わたしたち人間は犯罪と猫を結び付け、強い関心を抱いてきました。

たとえばエドガー・アラン・ポーの小説「黒猫」は、飼い猫によって狂気に駆り立てられた男の物語です。この小説の中の猫の存在は主人公の罪悪感を象徴し、彼の凶悪な行為を連想させる重要な存在なのです。

映画の「キャットウーマン」は、巧みな動きと鋭い知性をもち、どんなに腕利きの敵でも出し抜くその能力で観客を魅了します。またルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」に登場する「チェシャ猫」は、いたずらっぽい笑みと姿を消す能力で、物語に謎と陰謀の要素を加えています。

猫のすぐれた能力が「犯罪者」をイメージさせる?

猫が犯罪と結び付けられることが多い理由は複数あります。そのしなやかな体と静かな動きで機敏に隠密行動ができることもその1つ。だから「犯罪を巧みに操る能力をもつ」と人々が考えるのです。人知れず行動できる能力は、秘密主義や陰謀の象徴としての猫の魅力を高めています。

さらに猫が夜行性動物であることも、その神秘的な雰囲気をさらに高めています。猫の目には「タペタム」と呼ばれる反射細胞の層があり、暗い場所でも鮮明に見ることができます。この夜間の視力と物音をたてない動きによって、まるで超自然的な力を持っているかのような印象を人々に与えます。

そして謎めいた視線と独立心旺盛な性格は、猫を孤高で予測不可能な存在に見せてくれます。しかも常に冷静で離れた場所から周囲を観察する能力もすぐれており、それはまさに犯罪者のイメージにぴったりなのです。

とはいっても、猫は人間の大切な友であり愛すべき存在。前述のような犯罪に利用されるのは、猫にとっても「迷惑ニャ」ことに違いありませんね。

