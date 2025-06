約30年ぶりの新作公開記念　『ルパン三世 カリオストロの城』が金曜ローでノーカット放送

劇場版『ルパン三世』の2Dアニメーションとして、約30年ぶりの完全新作となる『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』が、6月27日に公開される。地図に載っていない謎の島を舞台に、莫大な財宝を巡って史上最悪の敵と対峙するという、すべての『ルパン三世』に繋がる物語として注目を集めており、B'zが書き下ろした新曲が主題歌となることでも話題を呼んでいる。この最新作の公開を記念し、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、同日の6月27日よる9時から『ルパン三世 カリオストロの城』をノーカットで放送することが決定した。現在では世界的に知られるスタジオジブリの宮崎駿監督が、初めて長編アニメーションで監督を務めた記念碑的な作品であり、昨年には公開から45周年を迎えた、今なお色あせることのない不朽の名作である。『ルパン三世 カリオストロの城』は、1979年に公開された劇場用アニメーション映画。宮崎駿にとって初の劇場長編映画監督作品であり、その後の作品群にも通じる作家性が随所に見て取れる一作として、国内外で高く評価され続けている。物語は、ルパンと次元がカジノから盗み出した大金が、精巧な偽札「ゴート札」であることに気づくところから始まる。その偽札の出どころを追ってカリオストロ公国に潜入したルパンは、謎の男たちに追われる可憐な少女クラリスと出会う。彼女はカリオストロ伯爵によって城に囚われ、政略結婚を強いられようとしていた。ルパンはクラリスを救い出し、公国の隠された秘密と伯爵の陰謀に立ち向かうことになる。本作の魅力は多岐にわたる。冒頭から観客を引き込む疾走感あふれるカーチェイスシーン、古城を舞台にしたお宝探しのサスペンス、ヒロイン・クラリスとの間に芽生えるほのかなロマンス、そしてルパンと次元、五ェ門、不二子といったお馴染みの仲間たちが繰り広げる痛快なアクション。これら『ルパン三世』ならではのエンターテインメント要素が凝縮されており、何度見ても新しい発見がある奥深さを兼ね備えている。宮崎駿監督が『カリオストロの城』を創造するにあたり、いくつかの文学作品からインスピレーションを得ていたことはファンの間ではよく知られている。監督自身が語るところによると、物語の発想の源の一つとなったのは、フランスの作家モーリス・ルブランによる「アルセーヌ・ルパン」シリーズの一編『緑の目の令嬢』。宮崎監督が中学生時代に夢中になり、何度も読み返したという愛読書だ。この作品のヒロインや古城を舞台にした冒険活劇の要素が、本作の雰囲気に影響を与えたとされている。また、ルブランの「怪盗アルセーヌ・ルパン」シリーズには『カリオストロ伯爵夫人』という作品が存在し、本作のヒロイン「クラリス」の名前も、この物語に登場する女性の名前に由来している。小説では、若き日のルパンの恋人となる絶世の美女として描かれていた。さらに、日本の推理小説家・江戸川乱歩の『幽霊塔』も、宮崎監督に大きな影響を与えた作品として知られる。この『幽霊塔』は、もともとアメリカ人作家が書いた小説『灰色の女』を黒岩涙香が翻案し、その後、乱歩が日本を舞台にリライトしたもの。宮崎監督が読んでいたのは、この乱歩版『幽霊塔』であり、物語の舞台となる時計塔がある古い屋敷のイメージが、カリオストロ城のデザインやギミックの着想に繋がったとされている。宮崎監督は、この時計塔を題材にいつか物語を作りたいと長年温めていたという。これら愛読書からの影響が、宮崎駿監督の豊かなイマジネーションと融合し、『ルパン三世 カリオストロの城』という唯一無二の傑作を生み出すに至ったのである。今回の放送では、作品本編の魅力はもちろん、番組の後半には、同日公開となる最新作『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』に関する特別映像も放送される予定だ。不朽の名作を堪能した後に、最新のルパン三世の活躍にも期待が高まる構成となっている。宮崎駿監督の初期の才能がきらめく『ルパン三世 カリオストロの城』。その普遍的な面白さと、細部にまでこだわり抜かれたアニメーション表現は、世代を超えて多くの人々を魅了し続けている。家族そろって楽しめるこの機会に、改めてその世界に浸ってみてはいかがだろうか。■放送情報『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)放送日時:2025年6月27日(金)よる9時00分〜11時09分 ※15分拡大、ノーカット放送◆原作:モンキー・パンチ◆監督・脚本:宮粼駿◆音楽:大野雄二◆キャスト:山田康雄、小林清志、井上真樹夫、増山江威子、納谷悟朗【ストーリー】ある日、モナコのカジノから大金を強奪したルパンと次元。しかしルパンは、その金がカリオストロ公国で作られている幻の偽札“ゴート札”であることに気付く。ルパンはかつて、その偽札を狙いカリオストロ公国に忍び込んだが失敗した過去があった。今度こそ、その秘密を暴こうとルパンは、再びカリオストロ公国に向かう。その途中、謎の男たちに追われる花嫁姿の少女クラリスを発見!ルパンたちは少女・クラリスを助けようと後を追うが…!原作:モンキー・パンチ ©TMS「金曜ロードシネマクラブ」ホームページ: https://kinro.ntv.co.jp