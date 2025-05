「Web検索」の 本文作成機能を新搭載！Catch the Web「AItools」

Catch the Webは、自社開発のSEO特化AIライティングツール「AItools」において、新機能「Web検索を活用した本文作成機能」を2025年5月に正式リリース!

Catch the Web「AItools」

Catch the Webは、自社開発のSEO特化AIライティングツール「AItools」において、新機能「Web検索を活用した本文作成機能」を2025年5月に正式リリースしました。

AItoolsのWeb検索機能実装の告知画像

【新機能の概要】

今回実装された「Web検索」機能は、ユーザーが指定したキーワードに関する最新情報をリアルタイムで検索・取得し、その情報をもとにSEO最適化された本文を自動生成するものです。

従来のAIによる記事生成は、学習データに基づいた知識に限定されていましたが、本機能により、最新ニュースや市場動向、トレンド情報など、常に変化するテーマにも対応可能となり、より鮮度の高いSEOコンテンツの制作が可能になります。

【主な特徴】

リアルタイム情報の取得:

AItoolsがWeb検索を実行し、最新情報を盛り込んだ記事を自動生成。

検索意図に沿った見出し構成の自動生成:

検索上位情報を参考にした見出し構成を自動で作成。

SEOキーワード最適化:

検索キーワードを軸に、SEOで重要なキーワードを自然に盛り込んだ記事を自動作成。

情報鮮度の担保:

タイムリーな話題やニュース系キーワードにも柔軟に対応。

【機能開発の背景】

生成AIの進化によって、誰でも容易にコンテンツを作成できる時代が到来しています。

しかし、SEOにおいては情報の「鮮度」が成果に大きく影響を及ぼします。

今回の「Web検索」機能の追加により、AItoolsは最新情報を反映したSEO記事の自動生成を可能にし、業務効率化と検索順位の向上を同時に実現します。

【Web検索機能の使い方】

AItoolsでWeb検索を設定する画面

生成した見出しごとに、本文作成の際にWeb検索機能を利用するかどうかを選択可能です。

指定した見出しの本文作成のみにWeb検索機能を適用させることも可能ですし、全見出しの本文作成にWeb検索機能を適用させることもできます。

