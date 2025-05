SKY-HI¡¢edhiii boi¤òµÒ±é¡õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡Ödeaf¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¥ê¥êー¥¹

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ラッパーSKY-HIとしての集大成アルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングルの第4弾!

SKY-HIが新曲「deaf feat. edhiii boi」を5月2日にサプライズで配信リリースした。

この曲は、2025年リリースされるラッパーSKY-HIとしての集大成アルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第4弾。

SKY-HIがCEOを務める音楽事務所「BMSG」所属で、「おともだち」がBillboard JAPAN年間TikTok Songs Chartで5位を記録するなど、α世代を中心に話題を集める18歳のラッパーedhiii boiが客演として参加。さらに、プロデューサーも初担当し、トラックも提供。

ミステリアスな雰囲気のなかに遊び心が光る、エクスペリメンタルな要素を取り入れたユニークでクセのあるトラックに乗せて、先天性難聴障害を持つSKY-HIと個性豊かな面々の揃ったBMSGのなかでも異端児と言われるedhiii boiがグルーヴィーにラップした、中毒性のあるヒップホップチューンに仕上がっている。

リリース情報

2025.05.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「deaf feat. edhiii boi」

2025年リリース

ALBUM『Success Is The Best Revenge』

