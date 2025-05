スイス に拠点を置く暗号化メールサービス・Proton Mailを通じて、AIによって生成された ディープフェイク 画像や、性的に露骨な内容などを含んだメールが送信された問題を巡る 裁判 で、 インド の高等 裁判 所は2025年4月29日に、Proton Mailをブロックすることを連邦政府に命じました。Karnataka HC directs Centre to ban encrypted email service ‘Proton Mail’ | Latest News India - Hindustan Times

https://www.hindustantimes.com/india-news/karnataka-hc-directs-centre-to-ban-encrypted-email-service-proton-mail-101745953052044.htmlKarnataka High Court Directs Union Govt To Take Steps For Blocking 'Proton Mail' In Indiahttps://www.livelaw.in/high-court/karnataka-high-court/karnataka-high-court-hearing-central-government-ban-proton-mail-290709Indian court orders blocking of Proton Mail | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/04/29/indian-court-orders-blocking-of-proton-mail/現地 メディア のHindustan Timesによると、カ ルナ タカ高等 裁判 所は政府に対し、Proton Mailのブロックに向けて、2008年IT法と2009年情報技術規則による手続きを開始するよう指示したとのこと。この 裁判 所命令は、バンガロールの建築デザイン会社・M Moser Designが提起した訴訟によるもの。請願書の中で原告企業は、同社の女性従業員がProton Mailを通じて繰り返し送信された加工写真やAI生成の ディープフェイク 画像、性的に露骨な内容を含むメールの標的になったと訴えています。そして、それらが多数の従業員や取引先、競合他社に送られたことで、関係者が精神的損害と回復不能な名誉の毀損を受けたと主張して、 インド 電子情報技術省に対してProton Mailのブロックを求めていました。M Moser Designが受信したメールに目を通したカ ルナ タカ高等 裁判 所のマヘシャン・ナガプラサナ判事は、「内容が ポルノ に類似している」と指摘した上で、問題の深刻さを踏まえると、中央政府が適切な措置を執らなければならないとの見解を示しました。伝えられるところによると、Proton Mailは インド の複数の学校に対する 爆破予告 にも使われたことがあるとのこと。 警察 は、Proton Mailに対してメールの送信者を明かすよう求めましたが、Proton Mailが拒否したため、テロの予告による 脅迫 を行った容疑者の身元の特定はできていません。そこで、 警察 は政府にProton Mailをブロックするよう求めていましたが、 スイス 政府の介入により実現しませんでした。M Moser Designの 弁護士 であるジャティン・セガル氏は 裁判 で、Proton Mailのサイトでは インド 当局による監視を回避する方法が案内されていることや、 インド のVPNサーバーのデータ保管が2022年に義務化された後に インド から物理的なVPNを撤去したことをProton Mailが宣言している点などを指摘した上で、「我が国では、法執行機関がアクセスできない国内事業は何人にも許可されていません。 インド の法律に従わず、サーバーへのアクセス提供に応じないのであれば、 インド で事業の運営はできません」と述べました。一方、Proton Mailは 爆破予告 事件に関する声明で、「Proton Mailへのアクセスをブロックしても、法を遵守する国民が安全に通信できなくなるだけで、サイバー犯罪者が別のメールサービスを使って 脅迫 を送ることを防ぐことはできません。犯人が インド 国外にいる場合は特にそうです」と述べました。 スイス の法律により、Proton Mailはいかなるデータも外国に送信することができませんが、Proton Mailは スイス 当局からの命令に応じなければならず、また スイス 当局は スイス での違法行為に対し、必要に応じて外国当局の捜査を支援することがあります。 インド 当局は今後、 スイス と締結している刑事共助条約に基づき、問題の電子メールの送信者に関する情報の提供を求める嘱託状を発効する予定だとしています。