YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて公開された動画「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」では、YouTuberのJukiaが羽田空港で出会ったポーランド人女性EmiliaとCarolinaを無料観光&送迎する様子が収められている。



この動画は、Jukiaが空港で初来日の外国人に声をかけ、都内観光からホテルまでの送迎を無料で行う人気企画「FREE RIDE」の一環。今回ゲストとなったのは、ポーランドのグダニスク出身で11年来の友人だという女性2人だ。



冒頭、空港でJukiaが企画内容を説明すると、ゲストからは「私たちの臓器を売らないって約束できる?」と冗談交じりの質問が飛び出す場面も。これに対しJukiaが「もちろんw」と笑顔で返すなど、初対面ながらも和やかな雰囲気で交渉は成立した。



車内では、来日理由が「飛行機代が安かったのと、私たちに合うプランがあったのよw」という意外なものだったことが判明。また、「桜が見たい」というリクエストに応え、Jukiaが早咲きの河津桜について「濃いピンク色なんだ。絶対気に入ると思うよ」と説明すると、ゲストが「約束よ?w」と念押し。Jukiaが「もちろんw あと臓器も売らないからねw」とユーモアたっぷりに返し、警戒しつつも心を開いていくゲストとの距離感が縮まっていく様子がうかがえる。



道中では、おすすめされた「いぬカフェRIO」へ。たくさんの可愛い犬たちとの触れ合いに、ゲストは「連れて帰っちゃいたいw」「この子達がお行儀良くてびっくりだわ」と大興奮。犬好きならではの慣れた手つきで餌をあげる姿も見られた。



さらに、ゲストが熱望していたラーメンも実食。「期待以上の美味しさだわ!」「初ラーメンで最高の一杯に出会えたわ!」と感動しきり。特に、日本のラーメンと餃子の味わいに驚きを隠せない様子で、「(ポーランドで食べた)しょっぱいだけのラーメンとは全然違ったわね」「もうこっち(日本の餃子)しか食べられない」とその魅力を語った。



また、ポーランドの文化についてのトークも展開。国民性について「私たちは正直で真っ直ぐだから」「他の国の人に失礼だと思われてるかも。オブラートに包んで言えないから」と自虐的に語る場面や、「ビールはアルコールじゃない?ジュース感覚?」といったユニークな価値観も披露された。



動画の最後では、すっかり打ち解けたJukiaとゲストがハグを交わす感動的なシーンも。Jukiaのおもてなし精神と、ゲストの日本への好奇心、そして異文化交流の楽しさが詰まった内容となっている。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo