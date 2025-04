5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念して、さまざまな「スター・ウォーズ」グッズが続々登場。

今回は、スタイリッシュなものから個性溢れるグッズまで、毎日を彩るバラエティ豊かな「スター・ウォーズ」グッズを紹介☆

また、2025年4月18日から日本で17年ぶりに開催されるスター・ウォーズの祭典「スター・ウォーズ セレブレーション2025」にて、先行販売されるグッズもあります!

「スター・ウォーズの日」記念「スター・ウォーズ」グッズまとめ

発売日:2024年4月18日(金)より順次

5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けて、バラエティ豊かなグッズを展開中の「スター・ウォーズ」

スタイリッシュなものから細部までこだわりぬいたデザインのグッズ、日常を楽しく笑顔にするホーム雑貨などで「スター・ウォーズの日」をお祝いしています☆

おもちゃやお菓子など、個性豊かな「スター・ウォーズ」グッズが、幅広いカテゴリーで続々と登場。

また、2025年4月18日からは、17年ぶりに日本でスター・ウォーズの祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」が開催されます。

4月、5月で「スター・ウォーズ」は大きな盛り上がりを見せ、一部のグッズは「スター・ウォーズ セレブレーション」にて先行販売。

その後「スター・ウォーズ」グッズが一挙に集合する特設イベントとして展開されます!

ディズニー最大級のショッピングイベント「Disney THE MARKET 2025」でも、「スター・ウォーズ」グッズが販売される予定です☆

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」先行販売グッズ

発売日:2024年4月18日(金)より順次

「スター・ウォーズ セレブレーション」先行販売グッズを中心に、スター・ウォーズ関連商品が2025年4月18日より順次発売スタート。

かわいいグッズやユニークな雑貨などが揃っています!

トイサピエンス「【TOYロリポップ】『スター・ウォーズ』シリーズ1」

価格:各1,200円(税込)

大人気ロリポップシリーズに「スター・ウォーズ」のキャラクターが登場。

おなじみのキャラクターたちが、ポップなカラーで表現されています☆

バンダイナムコ「グローグーぬいぐるみ」

価格:9,350円(税込)

フワフワ素材でできた「グローグー」のぬいぐるみ。

愛らしい姿と触り心地に癒やされるグッズです!

MNスタイル「16oz Wide Mouth #R2-D2」

価格:5,170円(税込)

アメリカ発のステンレスボトルブランド「Hydro Flask」に「R2-D2」を描いた水筒が登場。

スタイリッシュなデザインが使用された、大人も使いたくなる「スター・ウォーズ」グッズです。

Blitzway Japan「SML STAR WARS BLIND BOX SERIES」

価格:6,000円(税込)

内容:6個入り/1BOX

「スター・ウォーズ」の人気キャラクターたちが、「SML(スティッキーモンスターラボ)」ならではのフィギュアになって登場。

ユニークなフォルムで、キャラクターの特徴を捉えた造形がポイントです!

エンスカイ「STAR WARS THE MANDALORIAN GROGU SOFVI PUPPET MASCOT」

価格:660円(税込)

エンスカイからは、表情豊かな「グローグー」のフィギュアを展開。

愛らしい姿に、みているだけで癒やされそうです☆

オーディオテクニカ「ATH-CKS50TW2 ML(左)/ATH-CKS50TW2 R2(右)」

価格:27,500円(税込)

「R2-D2」や「ダース・ベイダー」をイメージしたワイヤレスイヤホン。

通勤・通学のお供にも使える「スター・ウォーズ」グッズです。

ケイ・ウノ「STAR WARS Collection -C-3PO-」

価格:K18イエローゴールド 187,000円(税込)、シルバー 33,000円(税込)

「C-3PO」のフェイスを、ケイ・ウノがおしゃれなネックレスとして表現。

ゴールドとシルバーがあり、好みに合わせて選べます!

サマンサタバサジャパンリミテッド「『スター・ウォーズ』| サマンサタバサ トートバッグ」

価格:74,800円(税込)

「スター・ウォーズ」の世界観を全面に活かしたトートバッグ。

使いやすいサイズ感に仕上げられた、普段使いできるグッズです☆

モンクレーヴ「スター・ウォーズ マンダロリアン ブラックペッパーチップス」

価格:324円(税込)

「スター・ウォーズ」グッズには、ブラックペッパー味のスナック菓子も登場。

思わずコレクションしたくなる、全30種のキャプチャーカードが付いています!

「スター・ウォーズ」グッズ取り扱い予定店舗

「スター・ウォーズ」を記念して展開される「スター・ウォーズ」グッズの数々は、先行販売のあと各種サイトや特設イベントで取扱予定。

取り扱いを予定している一部店舗を紹介します!

※掲載商品の扱いは各店舗で異なる可能性があります

STAR WARS GALAXY in SHIBUYA

日程:2025年5月4日(日・祝)〜5月19日(月)

場所:SHIBUYA TSUTAYA

「スター・ウォーズの日」を記念して「SHIBUYA TSUTAYA」では、2025年5月4日より『STAR WARS GALAXY in SHIBUYA」を開催。

特別映像や限定グッズで、「スター・ウォーズ」の世界を体感できます!

STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025

日程:2025年4月26日(土)〜5月6日(火・祝)

場所:ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、グランモール公園、横浜市役所、桜木町駅周辺

2025年も横浜・みなとみらいで「スター・ウォーズ」イベントを開催します。

展示や限定グッズ、音楽ライブなど、多彩な企画で銀河の世界を満喫できるイベントです☆

Disney THE MARKET

日程・場所:【大阪】2025年4月29日(火・祝)〜5月12日(月) 阪急うめだ本店 9階催場

「Disney THE MARKET」は、銀座、大阪など全国主要都市で開催するディズニー最大級のショッピングイベント。

ディズニーやピクサー、マーベル、スター・ウォーズの最新グッズが勢ぞろいします!

「スター・ウォーズの日」とは

「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に世界中のスター・ウォーズファンが、「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しむ日です。

日付の由来は、劇中の名台詞「フォースと共にあらんことを。(“May the Force be with you.”)」の、May the Force とMay the 4thをかけた語呂合わせから。

この日を「スター・ウォーズの日」として、お祝いしています☆

「スター・ウォーズ セレブレーション」とは

「スター・ウォーズ セレブレーション」は、ファン熱望の体験に溢れる3日間の祭典。

「スター・ウォーズ」最新情報の解禁や没入型(イマーシブ)展示、インタラクティブなショー、特別上映などを実施します。

さらに限定グッズの販売やパネルディスカッション、セレブリティのサイン会、コスプレなどファン参加型のアクティビティが満載。

海外からの豪華ゲストも集結し、日本での開催は今回が2回目です!

5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けて、さまざまな「スター・ウォーズ」グッズが登場。

2025年5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念して展開されている「スター・ウォーズ」グッズを紹介しました☆

