¡ÖÁêÂ³¤Ç¤â¤á¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡ÖÃ¯¤¬¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤«¡×2°Ì¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëºâ»ºÊ¬Í¿¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡È¼è¤ê°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¡É¤³¤È
¡ÖÌõ¤¢¤êÊª·ïÇã¼è¥Ê¥Ó¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëAlbaLink¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤¬¡¢¡ÖÁêÂ³¤Ç¤â¤á¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯3·î26Æü¤«¤éÆ±·î31Æü¡¢30Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·×500¿Í¡Ê½÷À324¿Í¡¿ÃËÀ176¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤³¤È
¡¡3°Ì¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤«¡×¡Ê13.4¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÁêÂ³¿Í¤Î¤¦¤ÁÃ¯¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤«¤Ç¡¢¤â¤á¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖË»¤·¤¤¤Î¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ã¯¤â¼êÂ³¤¤ò¤ä¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖºÆº§²ÈÄí¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤«¤Ç¤â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö·»Äï¤¬¤ß¤ó¤ÊÎ¥¤ì¤¿½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¡×¡Ê60Âå°Ê¾åÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëºâ»ºÊ¬Í¿¡×¡Ê34.0¡ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Ö·»Äï¤Ï±óÊý¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ºâ»º¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÅùÊ¬¤Ë¤â¤é¤¦¤À¤í¤¦¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤ÎÁªÄê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö²ð¸î¤Ê¤É¿Æ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºâ»ºÊ¬Í¿¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÉÊÊª¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤è¤¦¤ËÈ¾Ê¬¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤«¤Ç¤â¤á¤½¤¦¤À¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¤Î¼è¤ê°·¤¤¡×¡Ê47.0¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¤â¤á¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¼Â²È¤äÅÄ¤ó¤Ü¤ò¤É¤¦½èÊ¬¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤á¤½¤¦¡£¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½èÊ¬¤Î»ÅÊý¤Ë¤Æ¤³¤º¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¼Â²È¤Ï»ý¤Á²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖÈªÃÏ¤ä»³ÎÓ¤òÃ¯¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤«¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø²ð¸î¤·¤Æ¤¤¿ÉéÃ´¤Ë±þ¤¸¤Æºâ»ºÊ¬Í¿¤Ë½Å¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¡Ù¡ØË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÇÛÊ¬¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢Àµ²ò¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÛ¸î»Î¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤Î½õ¤±¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£