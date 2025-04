Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¾ð»É °¦½²¤ÎµÜÄî¡Ù6·î¤è¤êÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äDVD¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ë

中国ドラマ『情刺 愛讐の宮廷』について、あらすじ・キャストほか、気になる情報をまとめてご紹介。

中国ドラマ『情刺 愛讐の宮廷』はいつ見れる?

DVD販売情報

『情刺 愛讐の宮廷』のDVD-BOXは2025年6月4日(水)より発売開始。同日に、DVD全6巻のレンタルも開始となる。

DVD情報 価格:¥13,200(税込)

規格:カラー/16:9LB シネスコ/各片面1層・4話収録・各約65分(1話あたり12〜20分)/字幕:日本語字幕/音声:オリジナル中国語〈ドルビー・デジタル・ステレオ〉

視聴できる動画配信サービス

2025年6月4日(水)より、『情刺 愛讐の宮廷』の見放題配信も各動画配信サイトにて順次開始予定。

中国ドラマ『情刺 愛讐の宮廷』作品情報

『情刺 愛讐の宮廷』は、政変に巻き込まれて家族を殺されたヒロインと七皇子の運命を描いた短劇(=ショートドラマ)。

フレッシュなキャストを中心に、テンポよく展開する愛と裏切りの宮廷復讐劇は中国全土を虜にし、Guduo熱度指数ランキング ネットドラマ・テンセント部門で7日間連続TOP10入りを果たす話題作となった。

© Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited.

中国ドラマ『情刺 愛讐の宮廷』あらすじ

作品名『情刺 愛讐の宮廷』原題情刺(英題:Love & Bid Farewell)製作年/製作国2024年/中国監督シーズー(喜子)〔『裏切りの皇帝へ復讐を誓う転生皇后』〕総脚本リー・シアオフォン(李小鳳)脚本イン・イーシュエン(尹芸璇)、シュー・ティエンジウ(徐添酒)撮影監督ジャン・ジン(張晋)美術監督フー・ジョンウェイ(胡正偉)アクション監督ガオ・モン(高猛)衣装デザインチェン・モーハン(陳沫含)照明ツァイ・ジンジュー(曹景挙)〔『一夜の花嫁〜Pirates of Destiny〜』〕キャストホー・シュエンリン(何宣林)〔 『星花双姫〜天に咲き、地に輝く恋〜』 イエン・ズーシエン(厳子賢)〔『麗しの城主様〜恋の宮廷騒乱記〜』〕ガオ・ミンチェン(高銘辰)〔『愛なんて、ただそれだけのこと』〕モー・ハン(莫寒)フォン・イーラン(馮芸然)〔『神隠し』〕ジョウ・ペイチェン(周沛宸)〔『度華年 The Princess Royal』〕ソン・コージュン(宋柯君)〔『度華年 The Princess Royal』〕チー・ジエ(斉傑)〔『無敵なお嬢様は手におえない!』〕ジー・ルーイン(計如飲)ユエ・チュンユー(岳春雨)〔『三体』〕ほか

皇位継承をめぐって起きた“昭天楼の変”で皇太子が殺され、その首謀者として五皇子は処刑、協力者とみなされた太医・顧尋安(こ・じんあん)一家も、一人娘の君遥(くんよう)以外は皆殺しとなった。やがて、顧君遥は復讐のために身分を偽り、大朝国の宮廷へ。そこで傍流として苦汁をなめていた七皇子・岳瑾宸(がく・きんしん)と出会い…。

【第1話】

“昭天楼の変”から5年。かの政変で処刑された五皇子派であった七皇子・岳瑾宸は不遇の時を過ごしていた。そんななか、月影国一の美女と称される鶯歌(おうか)公主が、大朝皇帝のもとへ輿入れすることに…。

【第2話】

鶯歌公主の首筋にある痣を見た岳瑾宸は、彼女が顧君遥ではないかと疑念を抱く。それを知ってか知らずか、彼のもとを訪ねた鶯歌は、突然「私と手を組めば、殿下は皇位につける」と宣うのだった…。

【第3話】

丞相こそが私の仇敵――鶯歌公主は、追っ手から救ってくれた岳瑾宸に、そう告げた。その直後、皇后に召し出された岳瑾宸は、嫌がらせとしか思えない過酷な命令を下されたうえに、亡き母・寧(ねい)妃を侮辱され…。

中国ドラマ『情刺 愛讐の宮廷』キャスト

顧君遥(キャスト:ホー・シュエンリン)

太医・顧尋安の一人娘。皇太子が殺された“昭天楼の変”の首謀者に協力したとして、彼女以外の一家は皆殺しとなった。

ホー・シュエンリン(何宣林) 主な出演作:『星花双姫〜天に咲き、地に輝く恋〜』『長安二十四時』『永遠のシンデレラ〜君は僕の運命の人』

岳瑾宸(キャスト:イエン・ズーシエン)

大朝国の第七皇子。“昭天楼の変”が起きたこ際、五皇子派であった。顧君遥と出会い、彼女の真意を測りかねながらも次第に心を通わせていく。

イエン・ズーシエン(厳子賢) 主な出演作:『麗しの城主様〜恋の宮廷騒乱記〜』『致命遊戯』

昭明(キャスト:ガオ・ミンチェン)

大朝国の将軍で、顧君遥の初恋の人。

ガオ・ミンチェン(高銘辰) 主な出演作:『愛なんて、ただそれだけのこと』

昭黎(キャスト:モー・ハン)

昭明の妹で顧君遥の親友。

モー・ハン(莫寒) 主な出演作:『逆襲之星途璀璨(原題)』『保龍一族之五音鎮魔曲(原題)』

中国ドラマ『情刺 愛讐の宮廷』フォトギャラリー

