海鮮焼きや黒毛和牛料理も！道頓堀 屋台村 祭

大阪・道頓堀の人気観光スポット『道頓堀 屋台村 祭』は、オープンから半年を迎え、2025年春に一部リニューアルを実施します。

道頓堀 屋台村 祭

SNSやTVでも話題となったこのスポットでは、大阪名物グルメを一度に楽しめるほか、道頓堀川沿いの美しい夜景とともに特別なひとときを過ごせます。

GW・春休みの思い出作りはもちろん、2025年大阪・関西万博で盛り上がる大阪観光の新定番としてもおすすめ!

さらに、毎回多くの観光客を集める人気の「日本文化イベント」も週末を中心に定期開催!

大阪の味と文化を存分に満喫できる『道頓堀 屋台村 祭』で、特別なひとときを楽しめます!

◆リニューアルポイント3選◆

(1)大阪グルメが進化!新屋台&新メニューが登場!

大阪グルメ

新たに絶品たこ焼き・お好み焼きの屋台が登場!

外はカリッと、中はトロッとした大阪名物たこ焼き!そして粉もんの本場直伝のお好み焼きを堪能できます!

さらに既存屋台でも「特製ラーメン」「だし巻き卵」などの新メニューが続々登場!

すでに訪れた方も、新たな味との出会いが楽しめます!

(2)既存屋台もパワーアップ!「くれおーる」など有名店も!

各店舗リスト

大阪の名店「くれおーる」をはじめ、海鮮焼きや黒毛和牛料理などそれぞれ特色のある屋台が集結!

各屋台の個性豊かな料理を味わい、食べ比べながら大阪の食文化を存分に体験できます。

屋台巡りを楽しみつつ、あなただけのお気に入りを見つけてください。

(3)イートインスペースを大幅拡張&無料Wi-Fi完備!

イートインスペース

1階と2階にゆっくりと座って食事ができるスペースを拡張!友達や家族で複数の料理をシェアしながら会話も楽しめます!

無料Wi-Fiを完備し、SNS投稿や旅の調べ物も快適に。

観光のちょっとした休憩場所としても便利です。

さらに、文化体験イベントはイートインスペース内でも実施予定!

屋台グルメとともに、日本文化を体験できる特別なひとときを楽しめます。

◆GW・春休みのおすすめポイント5選◆

1. 大阪名物グルメが1か所で楽しめる!

料理は目の前で焼き上げ

たこ焼き、お好み焼き、串カツなどの大阪名物グルメが一堂に集結!食べ比べ&飲み比べを楽しむのもおすすめ!アルコールやソフトドリンクも豊富に提供し、友達や家族と気軽に立ち寄って楽しめます!

2. SNS映え確実!道頓堀川沿いの幻想的な夜景

道頓堀川沿いで乾杯!

道頓堀川沿いに位置しているため夕暮れから夜にかけての景色が魅力的。

屋台の明かりが灯る頃にはグリコサインや戎橋のライトアップで幻想的な雰囲気に。

川沿いのテラス席で、大阪の夜をゆっくり楽しめます。

3. 観光スポットや桜の季節との相性抜群!万博観光とセットで楽しめる!

難波の観光名所3選

大阪難波の人気観光スポット「グリコサイン」「とんぼりリバークルーズ」「なんばグランド花月」は徒歩圏内!万博観光の翌日や帰り道に気軽に立ち寄れるのも魅力の一つです。

さらに最寄りのなんば駅は桜の名所にもアクセス抜群!

観光スポットとあわせて訪れるのがおすすめです!春の観光シーズンは道頓堀 屋台村 祭とともに大阪の美しい桜も堪能してみてください!

◆道頓堀から徒歩で行ける観光スポット

・グリコサイン(徒歩1分)

・なんばグランド花月(徒歩10分)

・とんぼりリバークルーズ(乗り場まで徒歩3分)

◆難波から電車で行ける桜スポット

大阪城公園の桜

大阪には美しい桜を楽しめるスポットが満載!

難波から電車でアクセスできる、おすすめのお花見名所を紹介します。

●大阪城公園(森ノ宮駅・大阪城公園駅 徒歩5分)

約3,000本の桜と大阪城のコラボは圧巻!

●万博記念公園(万博記念公園駅 徒歩5分)

広大な敷地に5,500本の桜が咲き誇る名所。

●造幣局 桜の通り抜け(天満橋駅 徒歩10分)

期間限定公開!珍しい桜を楽しめる特別なスポット。

●長居公園(長居駅 徒歩すぐ)

芝生に寝転んでのんびりお花見できます。

桜を満喫した後は、「道頓堀 屋台村 祭」で大阪グルメを堪能するのがおすすめです。

先にご当地グルメを楽しんでから、幻想的な夜桜ライトアップを巡ることもでき、どちらも魅力たっぷりな春の大阪を満喫できます。

4. クーポン利用でお得に楽しめる!

ドリンク1杯無料クーポン

店舗パンフレットには特典として「1ドリンクプレゼントクーポン」を掲載。

店内で配布しているクーポンをゲットすれば、お得に楽しめます。

5. 日本文化イベントも定期開催!

日本文化イベント

阿波踊りや和太鼓演奏といった日本文化を体験できるイベントも定期的に開催!

訪れた日に特別なイベントを体験できるかもしれません。

イベント情報は、公式サイト・公式SNSで随時発信中!

◆道頓堀 屋台村 祭はこんな人におすすめ!◆

屋台村店鋪内観

・万博観光の合間に大阪の味を楽しみたい方

大阪の名物グルメが集結しているので、ここに来れば間違いありません。

・地元の友達と久々に飲みたい方

帰省ついでに屋台料理を味わいながら、昔の友達と乾杯できます。

・関西圏の学生さん・新社会人さん

大阪観光の新定番!難波エリア初体験の人も、食べ歩きしながらの道頓堀川の夜景はSNS映えスポットとしても楽しめます。

【道頓堀 屋台村 祭】

大阪の観光名所・道頓堀に位置する「道頓堀 屋台村 祭」は「1年中お祭りを楽しめる」をコンセプトに、ここでしか味わえない屋台料理と日本文化を体験できる特別なスポットです。

定期的に開催される伝統芸能イベントは国内外から訪れる観光客に毎回注目されており、大阪・関西万博を控えた新たな観光拠点として大きな期待を集めています。

■店舗概要

オープン日 : 2024年10月23日

場所 : 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-7

入場料 : 無料

提供メニュー料金: 400円〜3,800円(税込)

営業時間 : 16:00〜23:30

定休日 : 年中無休

アクセス : 地下鉄御堂筋線「なんば駅」より徒歩5分

対応決済方法 : 現金、各種クレジットカード

(Visa/Mastercard/JCB/AMERICAN EXPRESSなど)、

電子マネー(交通系ICカード、PayPay、楽天ペイ、

LINE Payなど)、QRコード決済対応。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

