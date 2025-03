【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第25話「On to the Next Target」】 放送開始日:3月29日24時~ 放送局:TOKYO MXほか 最速配信:Prime Video 毎週土曜24時30分~

アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第25話「On to the Next Target」の先行カットとあらすじが公開された。第25話は3月29日24時より放送開始予定。

第25話では、第四次架南島レイドの幕引きが描かれる。最後の頼みの綱だった「命の神水」も効果がなく、一刻を争う状態に陥った雫を助けるために、旬がとあることを思いつく。

先行カットでは、日に照らされた旬の姿を確認できる。

【あらすじ】

最後の頼みの綱だった「命の神水」も効果がなく、一刻を争う状態に陥った雫を助けるために、旬はあることを思いつく。

多くの犠牲を払いながらも第四次架南島レイドはハンターたちの勝利で幕を閉じた。国内外にその力を示した旬は、更なる強さを求めて新たな戦いに身を投じていくのだった。

【先行カット】

(C) Solo Leveling Animation Partners