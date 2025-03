小型マイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に搭載されている、Raspberry Pi財団独自開発のマイコン「RP2350」の単体販売がスタートしました。RP2350 - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/rp2350/RP2350 now available to buy: a high-performance, secure microcontroller for your next project - Raspberry Pi

https://www.raspberrypi.com/news/rp2350-now-available-to-buy-a-high-performance-secure-microcontroller-for-your-next-project/Raspberry Pi財団は2021年発売のマイコンボード「Raspberry Pi Pico」に独自開発したマイクロコントローラー「RP2040」を搭載しました。このRP2040で成功を収めたことから、同じように手頃な価格で高パフォーマンスを出せるように設計された第2世代の独自マイコンが「RP2350」です。「RP2350」を搭載した小型マイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」は2024年8月に発売されました。ArmコアとRISC-Vコアどっちも搭載した小型マイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」が届いたのでフォトレビュー - GIGAZINEそれから約7カ月が経ち、ついに「RP2350」の単品販売がスタートしました。パッケージバージョンは、7mm×7mmの60ピンパッケージ「RP2350A」と13mm×13mmの80ピンパッケージ「RP2350B」があり、それぞれ「RP2350A」は単品、500個セットの7インチリール、3400個セットの13インチリールという3種類、「RP2350B」は単品、500個セットの7インチリール、2500個セットの13インチリールという3種類が用意されています。取り扱いのある正規代理店は以下。日本ではスイッチサイエンス、KSY、秋月電子通商、マウザー・エレクトロニクス、DigiKey、BAKSが入っています。Raspberry Pi Approved Reseller - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/resellers/KSYはPR2040や未発売のRP2354A・RP2354Bとの比較表も公開しています。Raspberry Pi RP2350/2354 マイコン チップ シリーズ 一覧 - Raspberry Pi Shop by KSYhttps://raspberry-pi.ksyic.com/main/index/pdp.id/1203/pdp.open/1203価格は、KSYではRP2350Aの単品が税別198円、RP2350Bの単品が税別220円となっています。また、スイッチサイエンスでは「RP2350A」10個パックが税込1936円、「RP2350B」10個パックが税込2233円などとなっています。Raspberry Pi が2025年3月17日に「RP2350」の販売開始を発表、スイッチサイエンスウェブショップでも販売開始 | 株式会社スイッチサイエンスのプレスリリースhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000192.000064534.htmlなお、RP2350のRISC-Vコアでプログラムを実行する手順は以下の記事にまとめています。「Raspberry Pi Pico 2」のRISC-VコアでLチカを実行&デバッグしてみた - GIGAZINEまた、RP2350を搭載した無線対応マイコンボード「Raspberry Pi Pico 2 W」の使用例は以下の記事で確認できます。「Nintendo SwitchのBluetooth音声出力で遅延が発生する問題」を解決するデバイスを作ってみた【Raspberry Pi Pico 2 W】 - GIGAZINE