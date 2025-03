日本時間の2025年3月10日(月)夜から11日(火)未明にかけて、Xで大規模な障害が発生しました。オーナーの イーロン・マスク 氏は「 大規模なサイバー攻撃があった 」と反応した上で、FOXニュースの番組でウクライナに関係のある組織による攻撃を匂わせましたが、親パレスチナを掲げる ハッカー 集団「Dark Storm」が犯行声明を発表しています。Who is Dark Storm Team, the hacking group allegedly behind X cyberattack? | World News - Hindustan Times

There was (still is) a massive cyberattack against 𝕏.



We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.



Tracing … https://t.co/aZSO1a92no— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2025

https://www.hindustantimes.com/world-news/who-is-dark-storm-team-the-hacking-group-allegedly-behind-x-cyberattack-101741633891827.htmlElon Musk Blames X Outage on 'Massive Cyberattack' | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/elon-musk-blames-x-outage-massive-cyberattack-ddos-dark-stormElon Musk blames X outages on “massive cyberattack” - Ars Technicahttps://arstechnica.com/uncategorized/2025/03/elon-musk-blames-x-outages-on-massive-cyberattack/Why Did X Go Down? Musk Says Outage Caused by 'Massive Cyberattack'https://variety.com/2025/digital/news/elon-musk-x-outage-cause-1236333354/サービスの死活情報を提供しているDownDetectorによると、Xでは2025年3月10日の18時過ぎから障害が発生。この第一波は1時間ほどで収まりましたが、22時〜23時前後と、翌11日0時〜3時ごろにも接続しにくい状態が発生しました。Twitter down or not working? Current status and problems | Downdetectorhttps://downdetector.com/status/twitter/これについて、オーナーの イーロン・マスク 氏は「Xへの大規模なサイバー攻撃がありました(今もあります)。我々は毎日攻撃を受けていますが、今回の攻撃は多くのリソースが投じられたものです。大規模で、連携の取れたグループと(あるいは)国が関与しています。追跡中」と投稿。マスク氏による投稿の直後、 ハッカー 集団の「Dark Storm」がTelegramを通じて、Xに対する DDoS攻撃 を行ったことを表明しました。Dark Stormは犯行の証拠として、世界中でXへの接続試行が失敗するようになっていく様子のリアルタイムのステータスページのスクリーンショットも投稿したとのこと。Dark Stormは2023年に結成された ハッカー 集団で、親パレスチナを掲げています。直近では、イスラエルやイスラエルを支援する国々、NATO諸国の政府のウェブサイトを中心としてサイバー攻撃を行うことを予告していました。なお、FOXのニュース番組に出演したマスク氏は、攻撃がウクライナを発信元とする IPアドレス のものだったと説明し、攻撃の背後にウクライナ政府がいると示唆しました。前述の通り、Dark Stormは親パレスチナ団体ですが、ウクライナに関しての主義主張は不明で、マスク氏の指摘が正しいかどうかは不明です。Elon Musk exposes why Democrats don’t want ‘waste and fraud’ to be turned off - YouTube