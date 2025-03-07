³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥»¥ó¤Ç¤ÎÍ·¤ÓÊý¥¬¥¤¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·³¤³°¤ÇÏÃÂê¤Ë
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅÔ»ÔÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏÊý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ä¥×¥ê¥¯¥é¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÍ·¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ò³¤³°´Ñ¸÷µÒ¤ËÅÁ¼ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖJapanese Game Centers Guide¡×¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥»¥¬¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://gamecenter-guide.sega.com/
How to go to a Japanese arcade without looking like a tourist | Polygon
https://www.polygon.com/news/535117/japan-arcade-guide-game-center-faq
Japanese Game Centers Guide¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ËÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹àÌÜ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¡©¡×¡ÖÍ·¤Ù¤ë¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¼ïÎà¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Î3¤Ä¡£
¡ÖÍ·¤Ù¤ë¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¼ïÎà¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¡¦¥×¥ê¥¯¥é¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¡¦¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¡¦²»³Ú¥²¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦6¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÎÍ·¤ÓÊý¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥×¥é¥¤¥º¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡§¥³¥¤¥ó¤òÅêÆþ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡§¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥¯¥ì¡¼¥ó¤ò²£°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡§¤â¤¦°ìÅÙ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥¯¥ì¡¼¥ó¤ò±ü¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×4¡§¥Ü¥¿¥ó¤òÎ¥¤·¤Æ¥¯¥ì¡¼¥ó¤ò¹ß¤í¤¹¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤ÊÁàºîÊýË¡¤ò»ê¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë²òÀâ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹àÌÜ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍðË½¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Î»£±Æ¤ËÇÛÎ¸¡×¡Ö°û¼ò¡¦¶Ø±ì¤Ë¤ÏÃí°Õ¡×¡ÖÏ¢¥³¤ÏÈò¤±¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¶òÄ¾¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¥²¡¼¥à¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎPolygon¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËË¬¤ì¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á´ó¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¤òË¬¤ì¤Æ¥Ñ¥¹¥¿¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼2¡Ù¤ÇÂç¿Í¤ÎÃË¤¬¡ØSalute Your Shorts¡Ù¤Î¾¯Ç¯¤ò²¥¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤¬º£¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼Ê¸²½¤¬¿êÂà¤·¤¿¿ô½½Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤ä¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Î»³¤Ë¸ÍÏÇ¤¦´Ñ¸÷µÒ¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¤·¡¢Japanese Game Centers Guide¤ÎÍÍÑÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Polygon¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥ó¥È»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½é¤á¤Æ¹Ô¤¯Á°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ò¥ó¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤êÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëµö²Ä¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«·ÊÉÊ¤¬³Í¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È·ÊÉÊ¤Î°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤·¤Æ³Í¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¤·¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼Ê¸²½¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤³¤³°´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ËÍÍÑ¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬Ê£¿ô·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£