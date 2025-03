Samsungが「 Project Moohan 」のコードネームで開発されるXR(複合現実)ヘッドセットを、2025年3月3日から6日にかけてスペインのバルセロナで開催されるイベント「MWC 2025」で正式に発表することを予告しました。Samsung Solidifies Its Mobile AI Leadership at MWC 2025: From Galaxy AI to Software-Centric Networks - Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/samsung-solidifies-its-mobile-ai-leadership-at-mwc-2025-from-galaxy-ai-to-software-centric-networksProject Moohanは、Googleが開発するXRデバイス向けOS「Android XR」を搭載する初のXRヘッドセットで、Snapdragon XR2+ Gen 2プロセッサを搭載し、パンケーキレンズと自動IPD(瞳孔間距離)調整機能を備えるデバイスです。GoogleのAndroid XR対応ヘッドセット「Project Moohan」をSamsungが2025年に発売 - GIGAZINESamsungは「Project MoohanはマルチモーダルAIと高度なXR機能を統合したこの画期的なデバイスで、驚くほど没入感のある方法で日常生活を向上させる、よりコンテキストを意識したパーソナライズされた体験への大きな一歩となります」と述べています。MWC 2025の会場では、参加者がProject Moohanを最大30分間を体験でき、さらにヘッドセットの実物の写真撮影が許可されているとのこと。そのため、発表直後にデバイスに関するさらなる詳細が明らかになる可能性は高いといえます。サムスンがMWC 2025でProject Moohanの価格と発売時期の詳細を発表するかどうかは不明ですが、ニュースサイトのAndroid Authorityは「もしProject Moohanが発表されればMWC 2025でも特に大きな話題になるだろう」と予想しました。なお、SamsungはMWC2025のブースで、Galaxy S25シリーズで薄型モデルとなる「Galaxy S25 Edge」の実物も展示するほか、Galaxy A56 5G、A36 5G、A26 5Gを含む新しいGalaxy Aシリーズ、Samsungの多用途仮想化RAN(vRAN)ソリューション、新しいプライベート5Gネットワーク、インテリジェントネットワーク自動化ソリューションであるSamsung CognitiV Network Operations Suite(NOS)を発表すると予告しています。