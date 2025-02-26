¾®ÏÇÀ±¡Ö2024 YR4¡×¤Î¾×ÆÍ²ÄÇ½À¤Ï»ö¼Â¾å¥¼¥í¤Ë¡¡¡È¾×ÆÍ¡É ÁûÆ°¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿ÊóÆ»¤Î¤¢¤êÊý
Ãø¼ÔÃí: ËÜµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢2025Ç¯2·î25Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·îËöº¢¤«¤é¡¢¡Ö2024 YR4¡×¤È¤¤¤¦¾®ÏÇÀ±¤¬2032Ç¯¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤á¤Î¾®ÏÇÀ±¤È¤·¤Æ¤Ï¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢¾®ÏÇÀ±¾×ÆÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥ê¥Î¥¹¥±¡¼¥ë¡×¤Ë¤Æ19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ì¥Ù¥ë2°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾®ÏÇÀ±¤Î¾×ÆÍ¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ò¹Ô¤¦¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤ä²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¡ÊESA¡Ë¤Ï¡¢Åö½é¤«¤é¡ÖÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¾®ÏÇÀ±¤Î¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤Ï¤ä¤¬¤Æ»ö¼Â¾å¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ËÜµ»ö¤Î¼¹É®»þÅÀ¤Ç¡¢2032Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë2024 YR4¤Î¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤Ï»ö¼Â¾å¥¼¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024 YR4¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¸å1À¤µª¤Î´Ö¤Ï¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2024 YR4¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¾®ÏÇÀ±¾×ÆÍ¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£2024 YR4¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö°ì»þÅª¤Ë¾×ÆÍ²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡¢¤ä¤äÂç¤¤á¤Î¾®ÏÇÀ±¡×¤ÎÈ¯¸«¤Ïº£¸åÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1¡ÄËÜµ»ö¤Ë¤ª¤±¤ë2024 YR4¤Î¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤äÊªÍýÅªÀ¼Á¤Ê¤É¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢NASA¤ÎÃÏµå¶áËµÅ·ÂÎ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊCNEOS¡Ë¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ëµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÏÇÀ±¤Î¾×ÆÍ²ÄÇ½À¤Ï¡¢ESA¤Ê¤ÉÂ¾¤Îµ¡´Ø¤âÆÈÎ©¤·¤Æ·×»»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«¤Ë°Û¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤ò»»½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2024 YR4¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ
¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤ÎÏÃ¤Î¼çÂê¤Ç¤¢¤ë¾®ÏÇÀ±¡Ö2024 YR4¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î27Æü¤Ë¡Ö¾®ÏÇÀ±ÃÏµå¾×ÆÍºÇ½ª·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊATLAS; Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System¡Ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024 YR4¤Ï¡¢ÃÏµåµ°Æ»¤ÎÆâÂ¦¤«¤é²ÐÀ±µ°Æ»¤Î³°Â¦¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÂÊ±ßµ°Æ»¤ò¡¢¤Û¤Ü4Ç¯¤Î¸øÅ¾¼þ´ü¤Ç¸øÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯¸«Ä¾¸å¤è¤ê¡¢2024 YR4¤Ï2032Ç¯12·î22Æü¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÀ¤³¦Ãæ¤ÎÅ·Ê¸Âæ¤¬ÄÉ²Ã´ÑÂ¬¤ä²áµî¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢È¯¸«¤«¤éÌó1¤«·î¸å¤Î2025Ç¯1·î27Æü¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤Ï1%¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¡¢¿äÄêÄ¾·ÂÌó55m¡¢¿äÄê¼ÁÎÌÌó22Ëüt¤Î2024 YR4¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÏµåÁ´ÂÎ¤Î´íµ¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¤È¤â¡¢1¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤ËÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÄøÅÙ¤Î°ÒÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤Î¾®ÏÇÀ±¤Ï¡¢ÃÏÉ½¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¶õÃæ¤ÇÊ¬²ò¤·¤Æ¾×·âÇÈ¤ò½Ð¤¹²ÄÇ½À¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¡¢1908Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¥Ä¥ó¥°¡¼¥¹¥«ÂçÇúÈ¯¡×¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2024 YR4ÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤Î¾®ÏÇÀ±¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢¿ôÀéÇ¯¤Ë1²óÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡¢Ëü¤¬°ì¾×ÆÍ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈï³²¤ÎÂç¤¤µ¤È¡¢¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤¬1%¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤òÊ»¤»¡¢2024 YR4¤Ï¾®ÏÇÀ±¾×ÆÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥ê¥Î¥¹¥±¡¼¥ë¡×¤Ë¤Æ¥ì¥Ù¥ë3¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ê¥Î¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¥ì¥Ù¥ë2°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¾®ÏÇÀ±¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë4¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë99942ÈÖ¾®ÏÇÀ±¡Ö¥¢¥Ý¥Õ¥£¥¹¡×¤È¡¢¥ì¥Ù¥ë2¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë144898ÈÖ¾®ÏÇÀ±¡Ö2004 VD17¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ù¥ë3¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤ÊÃÍ¤Ç¤¹¡£
2024 YR4¤Î¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤Ï¡¢2·î18Æü»»½Ð»þÅÀ¤Î3.1%¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢¥È¥ê¥Î¥¹¥±¡¼¥ë¥ì¥Ù¥ë1°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¾®ÏÇÀ±¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â¹â¤¤ÃÍ¤Ç¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î ¡È²¦ºÂ¡É ¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤º¡¢¥Ô¡¼¥¯¤«¤é2Æü¸å¤Î20Æü¤Ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë1¤Ø¡¢5Æü¸å¤Î23Æü¤Ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë0¤Ø¤ÎºÆÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2¡Ä¥È¥ê¥Î¥¹¥±¡¼¥ë¥ì¥Ù¥ë1°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¾®ÏÇÀ±¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ¹âµÏ¿¤Ï¥¢¥Ý¥Õ¥£¥¹¤Î2.7%¤Ç¤¹¡£¾×ÆÍ¤·¤Æ¤âÈï³²¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë0¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤ÈÆ±Åù¡Ë¤Î¾®ÏÇÀ±¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¤³ÎÎ¨¤ÎÎã¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¡¢¾×ÆÍ³ÎÎ¨100%¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â11Îã¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¤Æ10mÌ¤Ëþ¤Î¾®ÏÇÀ±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£ESA¤Ç¤Ï¡Ö30m¤òÄ¶¤¨¤ë¾®ÏÇÀ±¤Î¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥ì¥Ù¥ë1¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÄã´ð½à¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë2·î25Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢2024 YR4¤Î¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤Ï0.0017%¡Ê5Ëü9000Ê¬¤Î1¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÄã¤¤¿ôÃÍ¤¹¤é¡¢³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2024 YR4¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î¾®ÏÇÀ±¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë0¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ï¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¾®ÏÇÀ±¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï»ö¼Â¾å¥¼¥í¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Torino Scale Level 0: The likelihood of a collision is zero, or is so low as to be effectively zero. Also applies to small objects such as meteors and bodies that burn up in the atmosphere as well as infrequent meteorite falls that rarely cause damage.
¡Ö¥È¥ê¥Î¥¹¥±¡¼¥ë¥ì¥Ù¥ë0: ¾×ÆÍ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤Û¤ÉÄã¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Î®À±¤ä¡¢Âçµ¤·÷¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÅ·ÂÎ¤äÊªÂÎ¡¢¤Þ¤ì¤Ë¤·¤«Èï³²¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤ð¨ÀÐ¤ÎÍî²¼¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¡×
¤Ê¤ª¡¢2032Ç¯°Ê¹ß¤Î¾×ÆÍ²ÄÇ½À¤â¡¢È¯¸«Åö½é¤«¤é·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·2032Ç¯°Ê¹ß¤Î¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤Ï¸µ¤«¤éÈó¾ï¤ËÄã¤¯¡¢¥È¥ê¥Î¥¹¥±¡¼¥ë¤â½ª»Ï¥ì¥Ù¥ë0¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç2024 YR4¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¸å1À¤µª°ÊÆâ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤Æ²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«
É®¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢2024 YR4¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿µ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¡Ö2024 YR4¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸Î»öÀ®¸ì¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤¿É®¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®ÏÇÀ±¤Î¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤Î·×»»¤Ï¡¢¤½¤Î¼êË¡¾å¡¢°ì»þÅª¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â²áÂç¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦À¼Á¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¾®ÏÇÀ±¡Ö2024 YR4¡×¤¬2032Ç¯¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¡©¡¡¤¿¤À¤·Û¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡Ê2025Ç¯2·î4Æü¡Ë
¾®ÏÇÀ±¤¬¾ÍèÅª¤ËÃÏµå¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾®ÏÇÀ±¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸øÅ¾µ°Æ»¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¤òÀµ³Î¤Ë·×»»¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾®ÏÇÀ±¤Î´ÑÂ¬¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢È¯¸«Ä¾¸å¤Î¾®ÏÇÀ±¤Î¸øÅ¾µ°Æ»¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÔ³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢ÄÌ²á¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Î¸õÊä¤ÏºÇ¤âÄÌ²á²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÉý¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸õÊä¤Î¤É¤³¤«¤ËÃÏµå¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ÖÃÏµå¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï·×»»·ë²Ì¤ËÂç¤¤ÊÉý¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ²á¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Î¸õÊä¤ÏÉý²¿ÀéËükm¤Ë¤âÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤ÎÄ¾·Â¤¬Ìó1Ëü2800km¡¢·î¤Î¸øÅ¾µ°Æ»¤ÎÄ¾·Â¤¬Ìó77Ëükm¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ë¹¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó´ÑÂ¬¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¸øÅ¾µ°Æ»¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï¸º¾¯¤·¡¢ÄÌ²á¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Î¸õÊä¤â¶¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏµå¤È¤¤¤¦¥Þ¥È¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ²á¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Î¸õÊä¤ÎÉý¤¬¶¹¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÃÏµå¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÃÏµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤Î°ì»þÅª¤Ê¾å¾º¤¬µ¯¤³¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
2024 YR4¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ²á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤È»»½Ð¤µ¤ì¤¿°ÌÃÖ¤¬ÃÏµå¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÄÌ²á¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Î¸õÊäÉý¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏµå¤¬ÈÏ°ÏÆâ¤Ë½Å¤Ê¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¾õ¶·¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢2024 YR4¤Î¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Ô¡¼¥¯ÃÍ3.1%¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤â¡¢2024 YR4¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå¤«¤éÌó12Ëü3000km¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ²á²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤¬ÃÏµå¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Î´ü´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢¸øÅ¾µ°Æ»¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤Î°ÌÃÖ¤Ï2024 YR4¤ÎÄÌ²á¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Î¸õÊä¤ÎÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¼¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÃÏµå¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤òÄÌ²á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ì¾ÌÜ¾å¤Ï³ÎÎ¨¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö¼Â¾å¤Ï¾×ÆÍ³ÎÎ¨¥¼¥í¤Ç¤¢¤ë¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥È¥ê¥Î¥¹¥±¡¼¥ë¥ì¥Ù¥ë0¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤¬¼¨¤¹¤³¤È
°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤Î2024 YR4¤Î¾×ÆÍ²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ëÁûÆ°¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤Î¼ï¤ÎÏÃÂê¤¬º£¸åÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»»ÑÀª¤ä¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÍ«Î¸¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2024 YR4¤Ï¡¢¥È¥ê¥Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¥ì¥Ù¥ë2°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¼Â¤Ë19Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÏÃÂêÀ¤«¤é¡¢À¤³¦¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÆÃ¤ËÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·É®¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ï¶ÌÀÐº®¸ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤äÅ·Ê¸·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢NASA¤äESA¤¬È¯¿®¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤ëµ»ö¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤Ï°ì»þÅª¤Ë²áÂçÉ¾²Á¤ò¤¦¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤â¤½¤âÊÑÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊóÆ»¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤Î¥Ô¡¼¥¯ÃÍ¤Ç¤¢¤ë3.1%¤òµÏ¿¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤¬1.5%¤Þ¤ÇÈ¾¸º¤·¡¢µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃÍ¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿µ»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÎÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë´ÑÂ¬Êó¹ð¤È·×»»·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤¤°ã¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¶²¤ì¤Ï¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼ï¤Î¾®ÏÇÀ±¾×ÆÍ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ºÇ½é¤«¤é¾×ÆÍ²ÄÇ½À¤¬³§Ìµ¤Î¾®ÏÇÀ±¤Ç¤µ¤¨¡¢¸ØÄ¥¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤áNASA¤äESA¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ëµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«ËÜÊ¸¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡¢¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹Ê¸¸À¤òÆþ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢NASA¤äESA¤ÎÇÛ¿®¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡É®¼Ô¤¬¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ÃÇ¤ê½ñ¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤äËÜÊ¸Á°È¾¤Ç¾×ÆÍ²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿µ»ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¸åÈ¾¤äËöÈø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¾×ÆÍ²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ ¡È¥·¥Æ¥£¡¦¥¥é¡¼¡ÊCity Killer¡Ë¡É ¤Î¤è¤¦¤ËÈï³²½Å»ë¤ÎÉ½¸½¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëµ»ö¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®ÏÇÀ±¾×ÆÍ¤ÏÄêÈÖ¤ÎSF¥Í¥¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤ò¸µ¤Ëµ»ö¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ö2024 YR4¤Î¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¾å¤¬¤êÂ³¤±¡¢¤ä¤¬¤Æ100%¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¾×ÆÍ³ÎÎ¨¿ô%¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄã¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¡ÊÅÔ»Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ËÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎºÒ³²¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸í¤Ã¤¿¼õ¤±»ß¤á¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¥à¥ê¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê ¡ÈÉ÷É¾Èï³²¡É ¤Ï¡¢º£¸åÁý¤¨Â³¤±¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Î¾®ÏÇÀ±´ÑÂ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¾×ÆÍ¤¹¤ì¤ÐÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎºÒ³²¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¾®ÏÇÀ±¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¸å1000Ç¯´Ö¤Ï¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç2024 YR4¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÒ³²¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÄ¾·Â¿ô½½m¤Î¾®ÏÇÀ±¤Ï´ÑÂ¬¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬¸½ºß¤Ç¤â¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³ä¤Ë¡¢Ëü¤¬°ìÅÔ»Ô¾å¶õ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸«Æ¨¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉÔÍø±×¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ÑÂ¬ÂÎÀ©¤Î³È½¼¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ä¾·Â¿ô½½m¤Î¾®ÏÇÀ±¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢º£¸åÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£È¯¸«¿ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾®ÏÇÀ±¤ÎÊó¹ð¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»»ÑÀª¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë²á¾êÈ¿±þ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏµÕ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê ¡È¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡É ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾®ÏÇÀ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÃ»´ü´Ö¤Ç¾®ÏÇÀ±¤Î¸øÅ¾µ°Æ»¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤òÅý¹ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶õ¤¬Ëü¿Í¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ë¤È¡¢²á¾êÈ¿±þ¤òËÉ¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤¬100%¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¾®ÏÇÀ±¤Î¾ðÊó¤òÉú¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë¾ðÊóÅýÀ©¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢100%¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¾®ÏÇÀ±¤Î¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾×ÆÍ¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤ËÂÐºö¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¾×ÆÍ¤¬ÉÔ²ÄÈò¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¶²¤ì¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçµ¡´Ø¤¬ÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤ò¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â´Þ¤á¤ÆÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¦µ»ö¤¬Áý¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ê¥Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÊ¸¸À¤Ï¡¢¾®ÏÇÀ±¾×ÆÍ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²á¾ê¤ÊÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ìó20Ç¯Á°¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ê²þÄû¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤í¤½¤í¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¦¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÌÀÐº®¸ò¤Î¾ðÊó¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¿¤ËÀµ³Î¡¦ÍÍÑ¤Ê¾ðÊó¤ò½¦¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾®ÏÇÀ±¾×ÆÍ¤Î¾ðÊó¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥ê¡¼¥ÉÊ¸¤ÏÃÏÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Îµ»ö¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2024 YR4¤Ï·î¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤«¤â¡©
µ»ö¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢2024 YR4¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¾¤Î¶½Ì£¿¼¤¤ÅÀ¤ò¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2024 YR4¤¬2032Ç¯¤ËÃÏµå¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï»ö¼Â¾åÇÓ½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡ËÌµ¿Í¤Ç¤¢¤ë·î¤ËÂÐ¤¹¤ë¾×ÆÍ¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¤½¤Î³ÎÎ¨¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç1.7%¤È¤ä¤Ï¤êÄã¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶²¤é¤¯º£¸å¤Î·×»»¤Ç¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·Ëü¤¬°ì·îÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÃíÌÜ¤¹¤Ù¤½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçµ¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤·î¤Ç¤Ï¡¢2024 YR4¤Ï³Î¼Â¤Ë·îÌÌ¤ËÅþÃ£¤·¡¢Ä¾·ÂÌó2km¤Î¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤òºî¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯¤Î´äÊÒ¤¬Èô¤Ó»¶¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤Û¤É¾®¤µ¤¯¡¢Æó¼¡ºÒ³²¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾×ÆÍ¤ÇÀ¸¤¸¤ë¸÷¤Ï¡¢ÃÏµå¤«¤é¤Ç¤âÆù´ã¤Ç¸«¤¨¤ë¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾×ÆÍ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Å·Ê¸³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Äã¤¤²ÄÇ½À¤Ê¤¬¤é¡¢2024 YR4¤ÎÇËÊÒ¤¬´û¤ËÃÏµå¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2015Ç¯1·î9Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¾å¶õ¤ÇÆüÃæ¤Ç¤â¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÌÀ¤ë¤¤²Ðµå¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ð¨ÀÐ¤Ï¡¢È¯¸«ÃÏ¤«¤é¡Ö¥Ý¥é¥ó¥¬¥Ðð¨ÀÐ¡ÊPorangaba meteorite¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ðµå¤Î°ÜÆ°¤·¤¿Êý¸þ¤«¤é¡¢ð¨ÀÐ¤ÎÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÏÇÀ±¤Î¸øÅ¾µ°Æ»¤ò³µ»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢2024 YR4¤ÎÈ¯¸«¸å¡¢¥Ý¥é¥ó¥¬¥Ðð¨ÀÐ¤Î¸µ¡¹¤Î¸øÅ¾µ°Æ»¤¬¡¢2024 YR4¤Î¤â¤Î¤È¤¢¤ëÄøÅÙ°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¥Ý¥é¥ó¥¬¥Ðð¨ÀÐ¤Î¸µ¤ÎÅ·ÂÎ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢2024 YR4¤È¸øÅ¾µ°Æ»¤¬°ìÃ×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾®ÏÇÀ±¤ò5¸Äµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¢¨3¡Ä¡Ö2017 UW5¡×¡Ö2018 GG4¡×¡Ö2019 SC¡×¡Ö2020 MQ61¡×¡Ö2020 DM3¡×¤Î5¸Ä¡£
ð¨ÀÐ¤ÎÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÏÇÀ±¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ìÃ×¤¹¤ì¤Ð¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤È¯¸«Îã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÃ×ÀºÅÙ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Source
Molly L. Wasser. ¡ÈLatest Calculations Conclude Asteroid 2024 YR4 Now Poses No Significant Threat to Earth in 2032 and Beyond¡É¡ÊNASA Planetary Defense¡Ë¡ÈAsteroid 2024 YR4 no longer poses significant impact risk¡É.¡ÊESA¡ËOlivier Hainaut & Bárbara Ferreira. ¡ÈESO observations help almost fully rule out 2024 YR4 asteroid impact¡É.¡ÊESO¡ËJosh. ¡ÈJames Webb Space Telescope will study asteroid 2024 YR4¡É.¡ÊESA¡Ë¡ÈAsteroid 2024 YR4 reaches level 3 on the Torino Scale¡É.¡ÊCNEOS¡ËESA Media Relations. ¡ÈESA actively monitoring near-Earth asteroid 2024 YR4¡É.¡ÊESA¡ËMinor Planet Electronic Circular. ¡ÈMPEC 2024-Y140 : 2024 YR4¡É.¡ÊMinor Planet Center¡Ë¡È(2024 YR4) -- Earth Impact Risk Summary¡É.¡ÊCNEOS¡Ë¡È2024YR4 Impactor Table¡É.¡ÊNEODyS-2¡ËCarlos de la Fuente Marcos & Raúl de la Fuente Marcos. ¡ÈIs Virtual Impactor 2024 YR4 Related to the Porangaba Meteorite Fall?¡É.¡ÊResearch Notes of the AAS¡Ë
Ê¸¡¿ºÌ·Ã¤ê¤ê¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô