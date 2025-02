【コミックヴァルキリーWeb版Vol.140】2月10日 配信開始

キルタイムコミュニケーションは2月10日、「コミックヴァルキリーWeb版Vol.140」の配信を開始した。なお、本書は最新号は全て無料となる。

今号の表紙を飾るのは、コミック第1巻が発売中の「魔法少女×敗北裁判」。さらに、Webコミック誌「コミックシャイニー」で連載中の「さきゅりふぁいす!」が今号も出張連載される。

掲載作品一覧(敬称略)

・「魔法少女×敗北裁判」柳原満月

・「人類裏切ったら幼なじみの勇者にぶっ殺された」池田圭紀 原作:溝上良

・「異世界喰滅のサメ」くぼけん

・「クラス全員で魔王転生! 僕は「自販機作製ギフト」を選び砂漠にダンジョンをつくります!」五木たすく 原作:御影雫

・「ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する!」原作:林達永 作画:金光鉉

・「ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた」高野いつき 原作:桂かすが キャラクター原案:さめだ小判

・「爆弾魔な傭兵、同時召喚された最強チート共を片っ端から消し飛ばす」ウラシマツシマ 原作:結城絡繰

・「新米錬金術師の店舗経営」kirero 原作:いつきみずほ キャラクター原案:ふーみ

・「異世界魔術師は魔法を唱えない THE COMIC」こっぱむ 原作:もち キャラクター原案:218

・「魔王の始め方 THE COMIC」小宮利公 原作:笑うヤカン キャラクター原案:新堂アラタ

(短期出張連載)「さきゅりふぁいす!」南瓜かぷちー

・「人妻とJK」焼肉定食

・「姫騎士がクラスメート! THE COMIC」NO.ゴメス 原作:EKZ 漫画原案:空蝉 キャラクター原案:吉沢メガネ

(C)KILL TIME COMMUNICATION PUBLISHING Co. All Rights Reserved.