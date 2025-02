¤è¤êÇ»Ì©¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÂÎ¸³¤Ø¿Ê²½¡ª¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡×ÂèÆó´üÀïÎ¬/¿·±éÌÜÈ¯É½²ñ¡Ú¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡Û

株式会社刀の子会社である刀イマーシブ合同会社が運営する「イマーシブ・フォート東京」は、2025年3月1日(土)より、より濃密でプレミアムなイマーシブ体験ができるライブ・エンターテイメント施設に進化する。これに先立ち、2月4日(火)、報道関係者向けに「イマーシブ・フォート東京」第二期戦略/新演目発表会が実施された。■新たなコンセプトは「さあ、感動の最前列へ」第二期戦略/新演目発表会は、株式会社刀 代表取締役 CEO 森岡 毅氏の挨拶から始まった。

株式会社刀 代表取締役 CEO 森岡 毅氏イマーシブ・フォート東京は2024年3月の開業以来、体験時間の長いイマーシブシアター形式の作品の人気が予想以上に高く、追加有料作品の需要がビジネスを大きく牽引、1作品を複数回体験するリピーターや、複数作品を体験する人も多く存在するなど想像を超える反響があった。開幕わずか3か月で日本のイマーシブシアター最多動員を記録した「ザ・シャーロック〜ベイカー街連続殺人事件」は、その後も動員数を伸ばし直近で約15万人※1に到達、「江戸花魁奇譚」は追加料金が最も高額ながら完売率が97%※2とチケット入手困難な人気作品に。また、登場キャラクターと謎解きをしながら脱出を目指す「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」は、驚異の顧客満足度99%※3を達成している。※1 期間:24年3月〜25年2月 ※2 期間:24年3月〜12月 ※3 期間:24年3月このような消費者からの反応に応えイマーシブ・フォート東京は、1周年を迎える25年3月1日(土)から、新コンセプト「さあ、感動の最前列へ」のもと、極上の完全没入体験を取りそろえたライブ・エンターテイメント施設に進化する。誰もが最前列で物語を目撃できるイマーシブシアター作品に厳選し、幕が下りたあとも感動の余韻が続く体験をお届けする。イマーシブシアターは単独上演が主流で、イマーシブシアター作品に厳選し常設で複数体験できる施設は世界でも類がなく、新しい挑戦になる。3月以降は、これまでの物語を序章とした二幕制に進化し、新しい作品として生まれ変わる「ザ・シャーロック〜ジェームズ・モリアーティの逆襲」、新たな結末を含めたマルチエンディングで物語がより複層的になる「江戸花魁奇譚」、人気キャラクターとより親密になる「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」に加え、新作の「真夜中の晩餐会 Secret of Gilbert's Castle」(25年4月下旬予定)を加えた4作品で運営し、今後もイマーシブシアターなど濃密な作品を随時追加していきます。「真夜中の晩餐会」は、イマーシブ・フォート東京史上最もプレミアムな作品で、初の飲食付のイマーシブシアター作品となる。※イマーシブシアターとは:世界中で旋風を巻き起こしている最先端の没入型エンターテイメント形態。客席から舞台を鑑賞するという概念を取り払い、観客と演者が同居しながら観客自身も物語の登場人物の1人として巻き込まれ、物語にのめり込む体験型演劇。森岡代表取締役は「新しいエンタメの大きなる挑戦の2年目が始まります。演劇好きの方、そして謎解き好きの方に最高の刺激になります。この2年めのイマーシブ・フォート東京。もっと濃密に、もっとリッチに変わっていきます。もっと面白いものを作りますので、これからも、ぜひともお台場にいらしてください。よろしくお願いします。」と語った。■1dayパス制から1作品から楽しめる個別チケット制に。館内の雰囲気もプレミアムに生まれ変わるこれまで、1dayパスに加えて追加料金でイマーシブシアター作品を選択していたが、今後は1dayパス制から、それぞれ見たい作品のチケットを個別に購入するスタイルに変更する。1日で複数の作品を楽しむも良し、学校や仕事終わりに好きな1作品を見るも良し、ゲストの皆さんのそれぞれのスタイルに合わせて楽しめるようになる。また、館内全体の雰囲気もレッドカーペットを敷き詰めたプレミアムな雰囲気に生まれ変わる。入口からレッドカーペットを歩き、贅沢な気分を味わいながら各作品の体験に没入できる。■新作として生まれ変わる「ザ・シャーロック〜ジェームズ・モリアーティの逆襲」日本のイマーシブシアターの最多動員を更新中の「ザ・シャーロック」は、これまでの物語を序章とした二幕制の「ザ・シャーロック 〜ジェームズ・モリアーティの逆襲」という新しい作品に生まれ変わる。世界で最も有名な名探偵、シャーロック・ホームズに舞い込んで来た不可解な事件を皮切りに起きる壮大な物語。リアルに再現された19世紀のロンドンの街を舞台に繰り広げられる本作は、新たに登場人物の心の奥底に秘められた真実に迫る濃密なミステリーとして生まれ変わります。シャーロック・ホームズの宿敵、ジェームズ・モリアーティ教授も登場し、ゲストは衝撃の結末を最前列で目撃する。一幕で事件の渦に巻き込まれ物語に没入したゲストは、その没入した状態で二幕へ突入し、さらに深い二段階の没入体験をお楽しみいただけます。また、進化した「ザ・シャーロック」は、使用エリアを拡大し、個室での少人数体験を追加することで、最大180人のハイキャパシティーで楽しむダイナミックな作品の魅力と、登場人物との濃密で繊細な体験がこれまで以上に楽しめる。本作品は、西武園ゆうえんち「ゴジラ・ザ・ライド 大怪獣頂上決戦」、「ウルトラマン・ザ・ライド 世紀の決闘」などの大規模ライド・アトラクションやハウステンボス「HAUNTED HALLOWEEN」などの制作し、イマーシブ・フォート東京でクリエイティブの統括責任者を担う津野庄一郎氏が引き続きクリエイティブ・ディレクターを務める。株式会社刀 シニア・クリエイティブ・ディレクター 津野庄一郎氏は「日常生活では絶対に体験できないような非日常体験を提供するのが『ザ・シャーロック』です。もっとも有名な悪役であるジェームズ・モリアーティが登場いたします。イマーシブシアターをまだ体験していない方でも十分に没入体験を楽しんでいただけるショーになっています。ぜひ、体験していただきたいと思っております。」と語った。株式会社刀 シニア・クリエイティブ・ディレクター 津野庄一郎氏<イマーシブシアター「ザ・シャーロック〜ジェームズ・モリアーティの逆襲」概要>登場キャラクター数:約40体験可能人数:最大180人体験時間:120分料金:7,800円(税込)クリエイティブ・ディレクター:津野庄一郎■新作 最高級イマーシブシアター「真夜中の晩餐会 Secret of Gilbert's Castle」が25年4月後半スタートイマーシブ・フォート東京に、豪華でミステリアスな貴族の世界の“光と影”を最前列で目撃できる最高級のイマーシブ体験が加わる。華やかさと謎が交錯する貴族の世界--ゲストは、煌めくシャンデリアと、燭台が照らす優雅な晩餐会に出席し、貴族との会話やダンス、個室での秘密の体験をしながら、その世界に没入することができる。19世紀のヨーロッパをモチーフにした舞台は、貴族の住む贅沢な邸宅だけでなく、礼拝堂や理髪店など街の様子も再現される。ゲストは、その時代に生きているかのような感覚で、貴族の優雅な生活と、その裏に隠された誰も知らない秘密を目撃する。この物語の中心へと誘われるゲストは1公演あたり最大50名。25人の謎めいたキャラクターたちとの濃密な体験が待っている。さらに、晩餐会シーンでは実際にコースディナーを提供し、味覚や嗅覚までも物語の一部となる、最高級のイマーシブシアターをお届けする。本作品は、過去にユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ホテル・アルバート供廖2019年)や西武園ゆうえんち「没入型ドラマティック・レストラン 豪華列車はミステリーを乗せて」(2023年〜開催中)、イマーシブ・フォート東京「江戸花魁奇譚」などの、日本を代表するイマーシブシアターの制作総指揮を担当した、株式会社刀の興山友恵氏がクリエイティブ・ディレクターを務める。株式会社刀 クリエイティブ・プロデューサー 興山友恵氏は「とにかく豪華!シャンデリアがつり下げられ、食台のろうそくが灯る中で、お食事を楽しんでいただくような体験も含んでおります。詳細は控えますが、今回は“光と影”ををテーマに進めたいと考えています。具体的に申し上げますと、貴族の人生が光なら、その裏に潜む秘密が影になります。皆さまにはと登場人物のひとりとなり、光と影の両方を体験してお楽しみにいただければと思っております。」と語った。株式会社刀 クリエイティブ・プロデューサー 興山友恵氏<最高級イマーシブシアター「真夜中の晩餐会〜Secret of Gilbert's Castle」概要>登場キャラクター数:25体験可能人数:50人体験時間:120分料金:未定クリエイティブ・ディレクター:興山友恵■「江戸花魁奇譚」「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」もアップグレード江戸遊郭の独特な世界観に没入し、そこに息づく住人や怪しげな雰囲気、巻き起こる衝撃的な瞬間を最大30人の少人数制で体験する「江戸花魁奇譚」は、これまでの濃密で官能的な体験をそのままに、マルチエンディングでさらに美しく、切ない結末を体験できる。これまでに加え、より深みを増した“もう1つの結末”がゲストに全く新しい余韻をもたらす。2017年より講談社「週刊少年マガジン」で連載を開始し、コミックス累計発行部数8,000万部を突破、TVアニメも大人気の『東京リベンジャーズ』の脱出型イマーシブシアターである「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」。武道やマイキー、ドラケンなど、あの東京卍會メンバー達が、”リアル”に目の前に登場する体験は、顧客満足度99%※3のイマーシブ・フォート東京の人気作品。アップデート後は、キャラクターと間近で接する少人数での体験をこれまでの3倍に増やすことで、武道、ドラケン、場地、千冬など東卍メンバーとの関係性がさらに親密になり、深く作品の世界観に没入できる。※3 期間:24年3月<「江戸花魁奇譚」 概要>体験時間:70分料金:14,800円(税込)クリエイティブ・ディレクター:興山友恵<「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」 概要>体験時間:105分料金:7,800円(税込)クリエイティブ・ディレクター:津野庄一郎■チケットの販売について販売開始日時:・「ザ・シャーロック」「江戸花魁奇譚」「東京リベンジャーズ」2025年2月4日(火)14:00〜(チケットぴあは同日17:00〜)・「真夜中の晩餐会」2025年3月中旬予定 ※詳細については公式SNSや公式HPで発表する販売場所:・イマーシブ・フォート東京 公式ホームページ内チケットページhttps://www.immersivefort.com/・チケットぴあhttps://t.pia.jp/pia/events/immersivefort/販売対象期間:2025年3月1日(土)〜 2025年4月30日(水)分までこれ以降のチケットについては、準備が整い次第、上記サイトにて順次購入可能になる。■2月5日(水)から「フォルテヴィータ ザ・ファイナル〜感謝フェスティバル〜」がスタート世界初のイマーシブ・テーマパークとして、多くの皆様にご愛顧いただいたことへの感謝を込めて、2月5日(水)から、「フォルテヴィータ ザ・ファイナル〜感謝フェスティバル〜」がスタートする。各イベントの詳細は、イマーシブ・フォート東京公式ホームページ(https://immersivefort.com/)を確認のこと。「フォルテヴィータ事件簿」フォルテヴィータ住民祭りヨーロッパのとある地方にある、刺激あふれる町「フォルテヴィータ」に住む個性豊かな住民との特別なお祭りに招待する。開催日:2025年2月8日(土)、9日(日)、11日(火)、15日(土)、16日(日)、17日(月)、19日(水)、20日(木)、21日(金)パーティー・フェスタ! 〜Grand Finale〜映画さながらのパーティーシーンに没入。期間限定の特別演出で、踊り、はしゃぎ、歌いつくそう!開催日:2025年2月5日(水)〜24日(月)ザ・キャバレー 〜Grand Finale〜ヨーロッパの街の片隅で、魅惑の夜に没入。みんなで乾杯して、忘れられない夜を!開催日:2025年2月10日(月)〜24日(月)【推しの子】イマーシブ・ラリー ぴえヨンスペシャルライブレッスン熱血度倍増「ぴえヨンスペシャルライブレッスン」。B小町の海外ライブを盛り上げよう!開催日:2025年2月5日(水)〜24日(月)※「ザ・シャーロック」「真夜中の晩餐会」など新規アトラクション開発のため、「ジャック・ザ・リッパー」「ザ・キャバレー」「第五人格 イマーシブ・チェイス」「【推しの子】 イマーシブ・ラリー」「イマーシブ・ストーリーズ」「スパイ・アクション」「パーティー・フェスタ」「フォルテヴィータ事件簿」は2月末までに終了となる。その他については、調整中。©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会SHERLOCK HOLMES, DR. WATSON, and are trademarks of Conan Doyle Estate Ltd.®©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会画像提供:イマーシブ・フォート東京■「イマーシブ・フォート東京」公式サイト■「イマーシブ・フォート東京」特設サイト