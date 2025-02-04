ÍÂ¼²Í½ã¡ÖÍ§¤À¤Á¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ÎÏ¢ÍíÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿
½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î3Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡ÊAuDee¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ªÀµ·î¤Î¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÏ¢Íí¤Ï¡ÖÍ§¤À¤Á¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×Á´Á³Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2024Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÍÂ¼²Í½ã¤ÈÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÂ¼¤¬¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë¡£
ÂçÃÝ¤¬¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¿¡© ¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Î¥á¡¼¥ë¡×¤ÈÍÂ¼¤Ë¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡£Á´Á³¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
ÍÂ¼¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÍ§¤À¤Á¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÂçÃÝ¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¾¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¥È¡¼¥¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2024Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÍÂ¼²Í½ã¤ÈÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÂ¼¤¬¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë¡£
ÂçÃÝ¤¬¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¿¡© ¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Î¥á¡¼¥ë¡×¤ÈÍÂ¼¤Ë¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡£Á´Á³¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
ÍÂ¼¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÍ§¤À¤Á¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÂçÃÝ¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¾¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¥È¡¼¥¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£