が、ボブ・ディラン役を演じた映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』で第97回の主演男優賞にノミネートされた。『君の名前で僕を呼んで』(2017)以来2度目の候補入りで、20代のうちに主演男優賞に2度ノミネートされるのは、ジェームズ・ディーン以来およそ70年ぶりの快挙となる。

この事実を指摘したのは、ジャーナリストのマーク・ハリス氏。自身のBlueSkyアカウントにて、「30代になる前に主演男優賞に2度ノミネートされたのはこの男(ディーン)以来だ」と投稿した。

Also, I believe Timothée Chalamet becomes the first man to score two best actor nominations before turning 30 since this guy.