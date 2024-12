【スパイク・チュンソフト「ホリデーセール」】12月24日~2025年1月17日 開催(一部タイトルは2025年1月5日まで)

「ホリデーセール 2024」

スパイク・チュンソフトは、Nintendo Switch用タイトルのセール「ホリデーセール 2024」を12月24日より開催した。期間は2025年1月17日まで。一部タイトルは2025年1月5日まで対象。

「ホリデーセール 2024」は、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにおける、スパイク・チュンソフトのNintendo Switch用タイトルが最大90%オフとなるセール。「超探偵事件簿 レインコード」や「ARK: Survival Evolved」、「メイドインアビス 闇を目指した連星」など21タイトルがラインナップされている。

また「ダンガンロンパ」シリーズについては、全作800円で購入できるようになっている。

超探偵事件簿 レインコード

ダンガンロンパ

ARK: Survival Evolved

