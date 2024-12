ウィリアム皇太子(42)とキャサリン皇太子妃(42)が、2024年のクリスマスカードを披露した。カードの写真に選ばれたのは、9月に皇太子妃が化学療法の終了を報告した動画の一場面である。英ノーフォーク州で撮影された画像では、ウィリアム皇太子夫妻と3人の子どもたちが寄り添う姿が収められている。王室ファンからは「完璧なクリスマスカード」というコメントが多数寄せられた。

ケンジントン宮殿の公式SNSが19日(以下、日付はすべて現地時間)に動画を投稿し、ウィリアム皇太子一家の今年のクリスマスカードを公開した。動画には、巨大なクリスマスツリーの前に置かれたテーブル上のクリスマスカードが詳細に映し出されている。背景にはツリーに飾られたライトが煌めき、周囲には雪が降るようなクリスマスらしい加工が施されている。カードの写真に選ばれたのは、宮殿の公式SNSが9月9日に公開した、キャサリン皇太子妃ががんの化学療法終了を報告する動画のワンシーンだ。この動画は、8月に英ノーフォーク州で撮影されたものである。ウィリアム皇太子夫妻は同州のサンドリンガムに別宅を所有しており、この別宅は一家で休暇を過ごす場所としても知られている。キャサリン皇太子妃は、1月に腹部手術を受けて入院し、3月にはがんの闘病を公表した。ウィリアム皇太子は妻や子どもたちをサポートするために公務を減らすなど、今年は家族にとって困難な時期が続いた。映像メーカーのウィル・ワー氏が撮影した動画は、家族のプライベートな様子を捉えるなど、家族が支え合うことの重要性を強調していた。クリスマスカードに使用された写真は、ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃が、ジョージ王子(11)、シャーロット王女(9)、ルイ王子(6)と家族5人で肩を組みながら座っている微笑ましい瞬間を収めたものだ。カードには「みなさまが、素敵なクリスマスと新年を過ごされますように」とメッセージが添えられた。投稿には、王室ファンからの「メリークリスマス!」という声や、今年のカードにこの写真を選んだことへの感激のコメントも多く見られた。「あのビデオを見た人々にとって、完璧なクリスマスカードだと思う。健康で幸せなクリスマスを迎えてください。」「キャサリン皇太子妃が回復したことの喜びで、これまでで最も特別なクリスマスになることを願っています。」「美しくて真実のクリスマスカード。ロイヤルファミリーに祝福のクリスマスを。」「この写真はパーフェクトだ。」キャサリン皇太子妃はがんの化学療法を終了後、王室公務に徐々に復帰している。13日には子どもたちが通うランブルックスクールが今年最後の出校日であり、2025年1月8日までは3週間半の冬休みとなる。そのため一家は、学校の冬休みが始まると同時にサンドリンガムにある別宅アンマー・ホールへ向かい、家族でクリスマス休暇を過ごしている。サンドリンガムでは毎年、クリスマス当日に王室メンバーが集まることから、今年もウィリアム皇太子一家は現地での礼拝に参加する予定だ。画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「A memorable day at The King’s Birthday Parade.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)