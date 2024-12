¥ì¥ó¥¿¥ë¥¬¥ì¡¼¥¸¸¡º÷¤ËÆÃ²½¡ª¤¤¤í¤Ï¡Ö¥¬¥ì¥Þ¥Ë¡×

いろはは、レンタルガレージ検索に特化したサイト「ガレマニ」の2025年1月中旬リリースに先立ち、記念キャンペーンとして60日間無料掲載のクーポンを配布します。

いろは「ガレマニ」

いろはは、レンタルガレージ検索に特化したサイト「ガレマニ」の2025年1月中旬リリースに先立ち、記念キャンペーンとして60日間無料掲載のクーポンを配布。

※サイトは只今準備中のため、サンプルガレージが掲載されています

【キャンペーン内容】

2025年2月15日までにガレマニに掲載希望のご連絡いただいた方を対象に、60日間無料掲載クーポンを配布します。

クーポンの使い方

■クーポン使用条件など

クーポン内容: 掲載料60日分が無料

クーポン使用期限:2025年2月28日

受取条件 : 2025年1月15日までに掲載希望の連絡

連絡先 : info@r-iroha.com

配布方法 : サイトリリース後、メールでクーポン番号を通知

※2025年1月中旬にサイトリリース予定

使用方法 : 2025年2月28日までに、クーポンを使って60日間掲載チケットを購入

注意点 : ・クーポンは1アカウントにつき1回まで使用可能

・期限が切れたクーポンについては使用が出来ません

・クーポンの換金はできません

・決済完了後のクーポンの適用は出来ません

・クーポンコードを第三者に譲渡出来ません

・掲載チケット購入後のクーポン適用はできかねます

・60日間掲載チケット以外にクーポンを使用することは出来ません

【ガレマニについて】

ガレマニサンプル画像

ガレマニはレンタルガレージだけを取り扱い、賃料、ガレージの縦・横・奥行サイズでの絞り込み機能に加えて15種の特徴での絞り込みが可能な、レンタルガレージに特化した検索サイトです。

満車状態でも募集継続が可能で、契約予約者の確保にもつながります。

またガレージの募集条件入力を掲載者が行うことで、掲載料を安く設定しています。

ガレマニの概要

■ガレマニの5つの特徴

ガレマニではレンタルガレージの検索機能を充実させるとともに、一時的ではない継続した満車運営をサポートする仕組みがあります。

<5つの特徴>

(1)レンタルガレージ検索機能が充実

(2)個人オーナーの方も掲載可能

(3)簡単に募集ページが作成できる

(4)契約予約者の確保が可能

(5)費用は掲載料のみ

(1)レンタルガレージ検索機能が充実

ガレマニではエリアや金額での絞り込み機能に加えて、貸出状態や特徴・サイズを指定して検索することができます。

検索機能を強化することで、ガレマニを利用してレンタルガレージを探すユーザーを獲得します。

■都道府県で絞り込み

都道府県で絞り込み

■4つの貸出状態で絞り込み:空きあり/空き予定/満車(空待登録/完成予定)

貸出状態で絞り込み

■15の特徴で絞り込み

15の特徴で絞り込み

■金額(賃料)で絞り込み

金額で絞り込み

■サイズで絞り込み(横幅/奥行/高さ)

サイズで絞り込み

(2)個人のオーナーも掲載可能

宅地建物取引業者ではない、個人オーナも掲載が可能です。

もちろん宅地建物取引業者の方も掲載可能です。

(3)簡単に募集ページが作成できる

決められたフォーマットに入力するだけで募集ページが完成します。

募集ページサンプル

(4)契約予約者の確保が可能

満車でも空待登録で募集継続

従来の不動産検索サイトは、満車になると掲載をストップする流れが一般的でした。

ガレマニでは個人オーナーの方でも掲載が可能で、満車状態でも「満車(空待登録)」として募集を継続することができます。

継続して募集することで契約予約者を確保につながり、空室期間を最小限に抑えることができます。

(5)費用は掲載料のみ

ガレマニを利用するにあたって、入会金や毎月の基本料金、成約時の手数料は不要、掲載料だけで募集をかけることができます。

また、物件掲載・問い合わせ対応は掲載者が行うことで掲載料を安く設定し、継続して利用しやすい価格設定にしています。

・掲載費用(リリースキャンペーン時) 税込

チケットの種類:360日掲載

30日あたり :1,200円

支払額 :14,400円

おすすめな方 :満車運営を継続したい方、複数のガレージを取り扱う仲介業の方

チケットの種類:30日掲載

30日あたり :1,900円

支払額 :1,900円

おすすめな方 :お試し利用したい

チケットの種類:60日掲載

30日あたり :1,800円

支払額 :3,600円

おすすめな方 :まずは一時的な満車を目指す

チケットの種類:180日掲載

30日あたり :1,700円

支払額 :10,200円

おすすめな方 :契約予約者を確保できるか様子見したい方

※掲載料は変更される可能性があります

※掲載ガレージはチケットの付与・解除で変更することができます

掲載ガレージは変更可能

【ガレマニへの掲載について】

・ガレマニに掲載ができる事業者:レンタルガレージのオーナー、宅地建物取引業者

・募集できる物件の条件

(1)鍵付きシャッターが付いており、プライベートスペースが確保されたものであること

(2)自動車またはオートバイを庫内に収納できること

レンタルガレージのイメージ

■掲載までの流れ

<掲載者(オーナー又は宅地建物取引業者)>

・アカウント申請(無料)

・マイページよりガレージ登録(無料)

・掲載料支払い

・ガレージ掲載開始

・問い合わせ対応

<レンタルガレージ検索者>

・募集ページから問い合わせ

支払い方法:クレジットカード、振込み

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post レンタルガレージ検索に特化!いろは「ガレマニ」 appeared first on Dtimes.