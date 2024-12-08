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TRAIN Act Seeks Transparency in AI Use of Copyrighted Works
Senator introduces bill to compel more transparency from AI developers
https://www.nbcnews.com/tech/senate-bill-transparency-ai-developers-rcna181724
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