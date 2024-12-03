ポケカ、原哲夫氏描き下ろしの「イルカマンex」が公開。12月6日発売のハイクラスパック「テラスタルフェスex」に収録
12月3日 公開
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、12月6日発売予定のハイクラスパック「テラスタルフェスex」に収録される原哲夫氏描き下ろしの「イルカマンex」を12月3日に公開した。
「イルカマンex」は、マンガ「北斗の拳」や「蒼天の拳」などを手掛ける原哲夫氏による描き下ろしカード。ハイクラスパック「テラスタルフェスex」に収録されるSAR(スペシャルアートレア)カードとして登場する。
原哲夫先生が描きおろした、イルカマン✨- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) December 3, 2024
ハイクラスパック「テラスタルフェスex」に収録されているよ👀https://t.co/5Y4QPWtQvq#ポケカ https://t.co/y0nX64uOgn pic.twitter.com/5pY9afKeny
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