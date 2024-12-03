12月3日 公開

　ポケモンは、12月6日発売予定のハイクラスパック「テラスタルフェスex」に収録される原哲夫氏描き下ろしの「イルカマンex」を12月3日に公開した。

　「イルカマンex」は、マンガ「北斗の拳」や「蒼天の拳」などを手掛ける原哲夫氏による描き下ろしカード。ハイクラスパック「テラスタルフェスex」に収録されるSAR(スペシャルアートレア)カードとして登場する。

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