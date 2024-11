米アイオワ州スーシティ出身の写真家の女性が、27年間にわたり記録してきた両親の写真が話題となっている。写真は、実家を訪ねた女性が帰路につく際に、私有車道で手を振って見送る両親の姿を捉えたものだ。SNSで公開されると、多くの人が感動し、共感のコメントを寄せた。写真が伝える人生について、米ネットメディア『Scoop Upworthy』などが報じた。写真家ディアナ・ディケマンさん(Deanna Dikeman)は1991年、実家から約640キロ(400マイル)離れた自宅に帰る際、両親が手を振って見送る姿をカメラに収めた。

自然なスナップ写真だったが、ディアナさんはこれをきっかけに27年間、“別れ際に手を振って見送る(Leaving and Waving)”両親の様子を撮影し続けた。ただ、当初は「別れ際の写真を撮り続けよう」とは考えていなかった。ディアナさんは「写真を撮ったのは、別れ際の寂しさに対処するためでした。そしてそれがだんだんと、私たちの別れの儀式になりました」と明かした。なお、写真は1991年から2017年10月までの記録で、息子の成長や、父パットさん(Pat)の死後に寂しそうな母ジェリーさん(Jerry)の姿など、家族の人生の節目を映し出している。ディアナさんは、次のように説明した。「2009年、父がいない写真があります。父は91歳の誕生日の数日後に亡くなりました。その後も母は別れ際に私に手を振り続けましたが、その表情には孤独が漂っていました。」「2017年、母は介護付き住宅に引っ越しました。その後の数か月、私は手を振って見送る母の姿をアパートの入り口で撮影しました。そして2017年10月に母は息を引き取りました。」「母の葬儀が終わった後、私は誰もいない私有車道でもう一枚だけ写真を撮りました。私の人生の中で初めて、誰も私に手を振ってくれる人がいない瞬間でした。」ディアナさんによると、実家で過ごした後、荷物をまとめて車に乗るとジェリーさんが涙を流すことが度々あったという。そしてパットさんが2009年にこの世を去ると、母に「もう写真を撮るのはやめてほしい」と告げられた。ただディアナさんは「これまで続けてきたことだから」と説得し、それからジェリーさんが92歳で亡くなるまでの8年間、見送りの写真を撮り続けた。ディアナさんは両親の見送りの写真が増えるにつれ、「撮りためた写真は家族、老い、別れの悲しみを反映した人生のストーリーになっている」と気づいたそうで、胸のうちをこう吐露した。「両親の写真を見返すたびに、自分がどれほど愛されていたのか、そして両親がどれほど寂しい思いで自分を見送っていたのかを深く感じます。」「私が望むのは、最愛の人と過ごす日常を大切にし、『大好きだよ』と伝えて欲しいということです。そして両親に会いに行き、電話をして! 忙しさを理由に、大切な時間を後回しにしないでください。明日、何が起きるのかは分かりませんから。」ちなみにこれらの写真は、フランス・パリで開催中の写真フェスティバルで12月8日まで展示されている。また、ディアナさんのSNSに投稿した写真も好評で、次のようなコメントが寄せられた。「美しくもあり、悲しい光景。でも誰もが経験することだよね。」「祖父は私が家を去る際、私の姿が見えなくなるまで外で手を振ってくれた。そんな祖父が亡くなり、私は祖母を訪ねることがとてもつらい。なぜならもう、祖父が私を見送ってくれることはないからね。」「私は今20歳で、8歳の時に父をバイク事故で亡くしている。父は飲酒運転の車にひかれて逝ってしまった。また母は、結腸がんで6年の闘病生活の末に亡くなった。両親にサヨナラを言うのは本当につらいこと。でも私はこの写真が大好きだよ。」「母親が一人でいる写真を見た時に涙があふれた。そして、車庫のドアが閉まった最後の写真では胸が締め付けられるような思いになった。」「私も、こんなに我が子を深く愛してくれる両親に出会いたかった。」「写真を見て涙がこぼれるとは思わなかった。愛する人たちをできる時に抱きしめよう。気づいた時には、もうそばにいないかもしれないからね。」画像は『The Pink Lemonade Instagram「For 27 years, photographer Deanna Dikeman photographed her parents waving goodbye in their driveway」』『Deanna Dikeman Instagram「Ce n’est qu’un au revoir」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)