サポートが終了したバージョンの利用者にアップデートを通知するためのWindows Updateが配信されたことがわかりました。Microsoftによると「デバイスを最新の状態に維持するための通知を定期的に表示すことがある」とのことです。Microsoft quietly installed KB5001716 Windows 11/10 update on your PC - Neowin

https://www.neowin.net/news/microsoft-quietly-installed-kb5001716-windows-1110-update-on-your-pc/Microsoft stealthily installs Windows 10 update to nag you to upgrade to Windows 11 - and not for the first time | TechRadarhttps://www.techradar.com/computing/windows/microsoft-stealthily-installs-windows-10-update-to-nag-you-to-upgrade-to-windows-11-and-not-for-the-first-time2024年10月10日以降、KB5001716という更新プログラムが配信されました。アップデート内容は「Windows Update用の新しいユーザーインターフェイス機能が含まれています」となっていますが、注意事項として以下の2点も付記されています。・この更新プログラムがインストールされると、現在インストールされているWindowsバージョンのサポート終了が近づいているか、サポート終了に達している場合、Windowsはデバイスに機能更新プログラムをダウンロードしてインストールしようとすることがあります。機能アップデートにより新しい機能が提供され、デバイスの安全性が確保されます。・この更新プログラムのインストール後、Windows Updateによってデバイスを最新の状態に維持する必要がある場合、脅威からの保護を妨げる可能性がある問題が存在する場合などに、Windowsによって通知が定期的に表示されることがあります。たとえば、サポートが終了したバージョンのWindowsを実行している場合、または現在インストールされているバージョンのWindowsの最小ハードウェア要件をデバイスが満たしていない場合に、通知が表示される可能性があります。テクノロジー系メディアのNeowinいわく、このパッチは10月の累積アップデートのリリース後、Windows 10のPCに静かにインストールされたとのこと。テクノロジー系メディアのTechRadarは「KB5001716はWindows 10および11ユーザーにアップデートを促すためのアップデートであり、Windows 10ユーザーにとってはWindows 11への移行をますます促されることになります。場合によっては、Microsoftが指摘するとおり、PCが強制的にWindows 11へアップグレードされる可能性もあります」と指摘しました。また、TechRadarは「奇妙なのは、インターネットでKB5001716と検索すると、このアップデートが以前にも謎の形で現れた形跡があることです。Redditなどさまざまなフォーラムで報告されているように、KB5001716は2024年4月に現れ、それ以前の2023年10月にもPCに配布されています。おそらく、これらはKB5001716のリビジョン(微調整された更新プログラム)で、今再配信されているのでしょう」とも述べています。なお、Windows 10のサポートは2025年10月14日に終了します。Microsoftはサポート終了後もセキュリティ更新プログラムを受け取ることができる有料の「個人利用向けの拡張セキュリティ更新プログラム」などを用意しつつ、既存のWindows 10ユーザーにはアップグレードを推奨しています。2025年10月にサポートが終了するWindows 10の「個人利用向けの拡張セキュリティ更新プログラム」が発表される - GIGAZINE