丸ビル、冬に13ｍ「スーパーマリオ」イルミが登場！オリジナルグッズも多数展開

【MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ~LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SU PER MARIO~】会場: 丸ビル 新丸ビル 、丸の内 オアゾ 、丸の内ブリックスクエア 他期間:11月14日~2025年1月13日

スーパーマリオのパワーアップイルミネーション

三菱地所は、イベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ~LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO~」を丸ビルほかにて開催する。期間は11月14日より2025年1月13日まで。

本イベントは、任天堂の「スーパーマリオ」とコラボし、シリーズに登場するキャラクターたちが丸ビルを中心に丸の内エリアの各会場を彩る冬のイベントとなっている。

メイン会場となる丸ビル1階マルキューブでは、高さ約13mの、マリオが叩くハテナブロックから勢いよくアイテムが舞いあがる躍動感のあるオリジナルオブジェ「スーパーマリオのパワーアップイルミネーション」が登場。夜間には「スーパーマリオ」の音楽と幻想的な光で演出するライティングショーが実施される。また、新丸ビルなど他の会場にもピーチやヨッシーなど「スーパーマリオ」のキャラクターたちをテーマにしたオリジナルオブジェが登場する。

プリンセスピーチ Showtime! キラメキフォトスポット

さらに、イベント期間中には丸の内エリアのショップ限定の「スーパーマリオ」グッズや、「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024」限定メニューとしてオリジナルの特別なフードやドリンクも販売される。

【「スーパーマリオ」限定グッズ(一部)】

スーパーマリオ L ファスナー二つ折り財布(6種)

【フード・ ドリンク メニュー(一部)】

赤いいちごとブルーハワイのソーダフロート

(C)Nintendo