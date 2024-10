2014年3月12日リリースのMAN WITH A MISSIONの3rdアルバム『Tales of Purefly』の発売10周年を記念し、初回盤収録の幻のストーリーブックがデジタル復刻されることが決定した。

『Tales of Purefly』は、アルバム全13曲を通してひとつの物語を描き、立体的な表現に挑戦したMAN WITH A MISSION初のコンセプトアルバム。アートワークは「デビルマン」などで知られる永井豪率いるダイナミックプロが挿絵を担当。初回生産限定盤には、収録楽曲からインスパイアされたオリジナルSF冒険活劇が描かれたストーリーブックが付属され、壮大なストーリーとビジュアルが融合された傑作として、発売当時話題を呼んだ。現在では入手困難な声も多く、世界中のファンにも届けるべく、10周年を機に複数言語化され、今冬をめどにデジタル復刻される。このデジタル化では、イラストの一部をアニメーション化し、リアレンジされた楽曲と合わせ展開されるストーリームービーとなっている。詳細は追って発表される予定。

『Tales of Purefly』通常盤

また、このデジタル化とあわせ、発売10周年を記念した完全受注生産限定のアニバーサリーボックスセット『Tales of Purefly Complete Box』を12月25日にリリースすることも決定した。

『Tales of Purefly Complete Box』は、LPサイズの豪華ボックスに作品の世界観をコンパイル。CDアルバムに加え、ストーリーブックを大判化復刻、また、2014に幕張メッセ国際展示場で行われた『Tales of Purefly Tour 2014』の模様が収録されたライブDVD/BD『狼大全集Ⅲ』を同梱。さらに『Tales of Purefly』の世界観を模したフード付きタオルと本商品のみのオリジナルデザインステッカーやポストカードなどのグッズが付属される。

『Tales of Purefly Complete Box』

そして、MAN WITH A MISSIONは来年2月から始まるアリーナツアー『MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』の開催が決定している。15周年を記念したアリーナツアーとなっており、宮城・セキスイハイムアリーナを皮切りに全国8都市11公演。

バンドの15周年にちなみ、15曲をファン投票でセットリストを決定する投票企画「CHOOSE WHAT U WANT ~ALL STAR MY BEST SONGS~」が行われる。この投票企画はファン投票によって選出された15曲に加え、メンバーやスタッフも投票を実施。各公演その日限りのセットリストが完成するという企画となっている。