世界中から集められた精鋭エージェント5人組チーム「ラザロ」が、天才脳神経博士の仕掛けた陰謀に挑む姿を描くオリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』が2025年から放送・配信されることが決定。ニューヨーク・コミコン2024のパネルディスカッションで発表された最新映像がYouTubeでも公開されました。また、キャスト陣からのコメントも発表されています。オリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』| 2025年放送&配信開始!

西暦2052年。



世界はかつてない平和な時代を迎え、脳神経学博士スキナーの開発した鎮痛剤「ハプナ」が大きく貢献していた。



副作用がない「奇跡の薬」として世界中に広まり、人類を苦痛から解放したハプナ。



しかし、その開発者であるスキナーは突如姿を消し、その行方は誰も知らなかった。



――3年後、彼は世界を破滅に導く悪魔として再び現れる。



ハプナは服用者を3年後に発症させ死に至らしめる薬で、仕掛けられた罠だった。



「あと30日。それまでに私の居場所を見つけだせば、人類は生き延びられる。」



スキナーが持つたったひとつのワクチンを使用するしか、助かる道はない。



そして、これが欲しければ私を見つけ出せと言う。 スキナーの陰謀に対抗すべく、



世界中から集められた5人のエージェントチーム「ラザロ」。彼らは、人類を救うことができるのか?



そしてスキナーの真の目的とは――?

渡辺信一郎監督の作品にまた携われること、そして、主役の「アクセル」を演じさせていただけること、心の底から幸せに思います。



この『LAZARUS』と言う作品は、アクション、音楽、演出、ストーリー、全てが一級品で…、



アフレコ中も、常に鳥肌の立つようなことばかりでした。



謎が謎を呼ぶ奥深い物語の中で「アクセル」と言う人物に、真っ直ぐ集中し、と同時に「自然体」で臨みました。



渡辺監督が「集大成のような作品になる予感がする」とおっしゃっている『LAZARUS』。是非、心待ちにしていてください。

ダグの声を務めます、古川と申します。



渡辺監督の最新作という事で、出演が決まったと聞いた時から大変緊張したのを覚えています。同時にとても光栄だなと感じました。



『LAZARUS』は海外ドラマのように毎話ストーリーが展開されます。



1話1話の情報が多いので、様々なポイントから楽しめる作品だと思っています。是非ご覧ください!

『LAZARUS』にて、クリスティン役を務めることになりました、内田真礼です!



『LAZARUS』のメンバーになることができてとても興奮しております。謎に包まれた『LAZARUS』。



オリジナル作品ということで、どんな展開が待っているのか、あなたの心で感じて欲しいと思っています。



私が演じるクリスは、複雑な心のうちを抱えた女性であり、



大人の女性の余裕とかっこよさとちゃめっ気が存分に含まれてる魅力的なひとです。



『LAZARUS』の公開を楽しみにお待ちください!

リーランドの声をやらせていただく内田雄馬です。



『LAZARUS』の収録はとても楽しく、緊張感のあるものでした。



映像や音楽など素晴らしい表現の中で、お芝居を作る1人として携われたことが幸せです。



限られた時間の中で抗い戦う『LAZARUS』。



最高に心を刺激されるアニメーションになっています。ぜひご覧ください。

オーディションの時に監督とお話させていただき、少し映像をみせていただいた時から、



面白そう!どうにか関わらせていただきたい!と感じていました。



アフレコも毎度気が引き締まる思いで、役者としてとてもやりがいを感じ、毎回現場に行くのが本当に楽しみでした。



素晴らしい監督とスタッフの皆様、共演者の方々と臨めた『LAZARUS』を私も早く観たくてたまりません。



1話も見逃せない作品になっています!ぜひ楽しみにしていてください!

「ただいま」「おかえり」誰に?誰が?決して再会ではないのに、まとわりつく懐かしさ。



冷たい鉄格子も、汗臭い男たちも、街の空気すら香って来る。



何もかもが不親切で、それなのにこの世界を追わずにはいられない。多分ずっと待っていた。どこかで会えると信じていた。



見逃すわけがないじゃないこんなチャンス。ねえ貴方もそうでしょ?

いよいよですね『LAZARUS』。



仕上がりがこんなに楽しみな作品も滅多にないと思います。



私も年齢を重ね役回りとして後衛につくことが増えましたが、それでもなおこの緊迫感。



作品としてのテンションが高い証でしょうか。



世界中の皆様に、1分1秒でも早く観て、そしてワクワクドキドキして欲しいと強く思っています。



『LAZARUS』、どうぞお楽しみに!

僕にとって『カウボーイビバップ』は声優人生で最も大切な宝物。ゆえに渡辺信一郎監督の作品には全て出演したいと常々思っています。



どんな役でも構わないとさえ!



既に公開となっている映像とキャストを見れば、今作が面白くない訳がないとお分かり頂けるでしょう!



あっどんな役でもと言いましたがスキナーはとても重要な役です(笑)とにかく乞うご期待!





https://lazarus.aniplex.co.jp/作品概要は以下の通りとなっています。原作・監督は『カウボーイビバップ』の渡辺信一郎。企画プロデュースを『ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い』のSOLA ENTERTAINMENTが手がけ、アニメーション制作は『呪術廻戦』『チェンソーマン』のMAPPAが担当。キャラクターデザインは『BANANA FISH』の林明美、アクション監修はキアヌ・リーヴス主演映画『ジョン・ウィック』のチャド・スタエルスキが担当します。公開されたアクションムービーは以下のような感じ。『LAZARUS ラザロ』Axel アクションムービー|"LAZARUS" Axel Action Trailer - YouTubeパルクールを得意とし、刑務所に収容されては脱獄を繰り返している、スリルを好む主人公・アクセル役を演じるのは宮野真守さん。チームの頭脳担当で神経質で繊細ながら身体能力も高く、学生時代は物理学専攻でスキナー博士を尊敬していたダグ役は古川慎さん。陽気で明るい姉御肌であり銃のスペシャリスト・クリスティン役は内田真礼さん。家族のことはあまり語りたがらないドローン操縦担当の中学生・リーランド役は内田雄馬さん。コミュ障気味で人の話にうまく入れないが実は世界的に有名なハッカー「マッド・スクリーマー」、エレイナ役は石見舞菜香さん。感情に流されることなくテキパキ仕事をこなすラザロの指揮官・ハーシュ役は林原めぐみさん。合理的な考えの持ち主でAIではないかとうわさされているNSA(アメリカ国家安全保障局)長官・アベル役は大塚明夫さん。ノーベル賞を3度受賞する科学者で万能鎮痛薬「ハプナ」を開発し、お金はほとんど寄付する聖者のような人物として知られながらも3年前に姿を消した天才脳科学博士・スキナー役は山寺宏一さん。アニメ『LAZARUS ラザロ』は全13話構成で2025年放送・配信予定となっています。・スタッフ原作・監督:渡辺信一郎アクション監修:チャド・スタエルスキ(87Eleven Action Design)キャラクターデザイン:林明美コンセプトデザイン:ブリュネ・スタニスラス美術監督:杉浦美穂色彩設計:田辺香奈画面設計:坂本拓馬撮影監督:佐藤光洋音楽:Kamasi Washington/Bonobo/Floating Points音響効果:Lauren Stephens(Formosa Group)アニメーションプロデューサー:松永理人制作:MAPPA企画プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT© 2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved