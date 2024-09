ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、コーディネートのアクセントにもなる、ディズニーデザイン「ふわ軽ワッペン付きボディバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ふわ軽ワッペン付きボディバッグ」

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:約44(下部28)×24×8cm

重さ:約190g

素材:ポリエステル

ショルダー調節可

ショルダー:最短約70cm〜最長約105cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

さりげなく持ってサマになる、トレンドのボディバッグ。

ポリエステル生地にわた入りでふわふわとしており、またとびきり軽くてやわらか!

肌あたりのよい素材を使用しているのもポイントです。

キャラクターアートをデザインしたラバー風ワッペンや、ショルダーベルトのフィルム風絵柄もかわいさ満点☆

全部で4種類のデザインがラインナップされています。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのボディバッグ。

黒が基調でシックな雰囲気!

シーン問わず使いやすいカラーで、どのようなコーディネートとも好相性です。

© Disney

「ミッキーマウス」のワッペンはにっこり笑顔の横顔☆

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのボディバッグ。

落ち着いた色合いの赤が上品で可愛い☆

「ミニーマウス」らしいカラーリングがファン心をくすぐります。

© Disney

ラバー風ワッペンはレトロなタッチの「ミニーマウス」

長いまつげが印象的です。

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのボディバッグ。

ブルーが基調で爽やかな雰囲気☆

老若男女問わず、コーディネートに取り入れやすいカラーです。

© Disney

「ドナルドダック」のワッペンは口を大きく開けてご機嫌な表情◎

グーフィー

© Disney

「グーフィー」デザインのボディバッグ。

くすみがかったグリーンがおしゃれ!

優しい色合いで温かみもあります。

© Disney

ラバー風ワッペンは驚いた表情をした「グーフィー」

ワッペンもくすみカラーになっています。

© Disney

それぞれショルダーベルト部分にもわたが入っているので肩にやさしく、一部がキャラクターのフィルム風絵柄になっています。

© Disney

ショルダーベルトは長さ調節できるので、肩掛けや斜め掛けもOK◎

© Disney

<オープン時>

開閉はファスナーで、中にオープンポケットが2つに、ファスナー付きポケットが1つ付いています。

© Disney

B5サイズのノートPCが入る収納力で、オンオフに活躍しそう。

© Disney

内生地は、「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「グーフィー」がモチーフの総柄プリントになっています。

モノトーンカラーで内生地までかわいい☆

ふんわり軽く自由に動けるので、アウトドアやお子様とのおでかけ時にもぴったり!

コーディネートのアクセントにもなる、ディズニーデザイン「ふわ軽ワッペン付きボディバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

