ディズニーが運営する映像ストリーミングサービスのDisney+が、現地時間の2024年9月25日から日本を含む多くの地域で、サブスクリプションプランに利用世帯外の家族や友人を追加する「追加メンバー」機能を展開しました。この動きは、パスワード共有によるアカウントの「タダ乗り」の取り締まりが目的とみられています。Paid Sharing on Disney+: Here’s What You Need to Know - The Walt Disney Company

https://thewaltdisneycompany.com/paid-sharing-disney-explainer/Disney+ Begins Password and Account Sharing Crackdownhttps://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/disney-plus-password-sharing-crackdown-begins-paid-sharing-1236011760/Disney+ password sharing crackdown: What you need to know | TechHivehttps://www.techhive.com/article/2229732/disney-plus-password-sharing-crackdown-cost.htmlディズニーは9月25日付のブログで、「今週、Disney+は有料共有プログラムを拡大し、ユーザーが家族や友人と一緒にDisney+サブスクリプションを楽しむ方法を提供しました」と述べ、既存のサブスクリプションプランに他のユーザーを正式に追加できる「追加メンバー」機能を発表しました。Disney+のサブスクリプションプランは、基本的に同一の利用世帯内のみで自由に使用することができます。たとえば、同じ世帯に住んでいる家族であれば1つのサブスクリプションプランを共有できますが、別の世帯に住んでいる家族はプランを共有できません。追加メンバー機能は、サブスクリプションプランの利用世帯外に住んでいる家族・友人・知人を、1人のみプランに追加できるという有料機能です。2024年夏に一部の市場でテストが行われていたそうで、今回はアメリカ・カナダ・コスタリカ・グアテマラ・ヨーロッパ・アジア太平洋地域で正式に展開されます。すでにDisney+の日本語版ヘルプページにも、追加メンバー機能についての説明が追加されています。Disney+の追加メンバーhttps://help.disneyplus.com/ja/article/disneyplus-extra-member登録できる追加メンバーは1つのDisney+サブスクリプションにつき1人のみで、18歳以上であり、Disney+のサブスクリプションプランが作成された国や地域に住んでいる必要があります。現在または過去にDisney+のサブスクリプションプランに加入していた人は、追加メンバーになれないとのこと。また、記事作成時点で追加メンバーを利用できるのは、サブスクリプションプランの契約者がDisney+公式ホームページでクレジットカード・デビットカード・PayPalで利用料金を支払っている場合のみです。追加メンバー機能の利用料金は、アメリカだとベーシックプランが月額6.99ドル(約1010円)、プレミアムプランが月額9.99ドル(約1440円)。日本だとプランにかかわらず月額490円となっています。Disney+の利用料金https://help.disneyplus.com/ja/article/disneyplus-priceDisney+がサブスクリプションプランを共有する公式の有料機能をリリースしたことは、パスワード共有によるアカウントへのタダ乗りを本格的に規制することを示しています。海外メディアのHollywood Reporterは、2023年にパスワード共有の取り締まりを開始したNetflixでは、結果的に新規加入者が増加したと述べました。なお、ディズニーはアメリカでDisney+の値上げを実施すると予告しており、2024年10月17日以降は広告付きのベーシックプランは月額8ドル(約1160円)から月額10ドル(約1450円)へ、広告なしのプレミアムプランは月額14ドル(約2020円)から月額16ドル(約2310円)へ引き上げられる予定です。ディズニーがストリーミングサービスの値上げは「当然」と語る - GIGAZINE