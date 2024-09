タイ中央サムットプラーカーン県に住む64歳の女性が17日、家の裏手で体長4メートルのニシキ ヘビ に襲われた。女性は幸いにも救出されたものの、 ヘビ に少なくとも2時間、腰や胴を巻かれ締め付けられていたという。救出時の衝撃的な動画とともにタイニュースメディア『Bangkok Post』などが伝えた。【この記事の動画を見る】17日午後8時頃、夕食を終え、外へと続く勝手口で皿を洗っていたアロム・アルンロイさん(Arrom Arunroj、64)は突然、右太ももに刺すような痛みを感じた。「オオトカゲに噛まれた」と思いアロムさんが慌てて下を見ると、それは体長4メートルほどの巨大なニシキ ヘビ で、脚に巻きついて這い上がって来たという。

アロムさんは昨年、長年連れ添った夫を亡くし、そのまま同じアパートで一人で暮らしているそうで、当時のことを次のように振り返った。「実は脚を噛まれるまで、 ヘビ には全く気づかなかったの。それでパニックになり、 ヘビ の頭を引っ張って離そうとしたら転んでしまったのよ。それで ヘビ に胴体に巻き付かれ『このままでは殺されてしまう』と思って怖くて仕方なかった。だから通行人が気づいてくれるまで、声を限りに叫んでいたわ。」「私の人生の中であれほど恐怖に震えたことはなかった。だって ヘビ は私を離さなかったから。 ヘビ はきっと私が死ぬのを待っていたのでしょうけど、私はただ祈り、生き抜こうと最善を尽くしたの。」そうして格闘すること約2時間、近所の住民がやっとアロムさんの悲痛な叫び声に気づき、警察に通報した。警察官が現場に到着したのは午後10時過ぎのことで、救出にはさらに30分を要し、アロムさんの腕は青白く変色し感覚がなくなっていた。また足には ヘビ に噛まれた深い傷が数か所あり、応急処置後に病院に搬送された。なおアロムさんが救出される様子はカメラが捉えており、巨大 ヘビ に腰と胴体を締め付けられて疲れきり、力なく地面に座るアロムさんの姿が映し出されていた。プラサムットチェーディー警察の犯罪予防・鎮圧ユニットの司令官、アヌソーン・ウォンマリー巡査部長(Anusorn Wongmalee)は、アロムさんの救出劇について次のように述べていた。「事故が起きたのは平屋の賃貸アパートで、5部屋が隣合わせで並んでいた。被害者の部屋は4番目で鍵がかかっており、警察と救急隊は中から女性の弱々しい泣き声がするのを聞き、ドアを破壊した。」「部屋に入り、目に飛び込んできた女性の姿を見た時、我々は衝撃を受けた。年配の女性はなんと、体重が20キロ以上はあると思われるニシキ ヘビ に締め付けられていた。」「我々はあらゆる道具を使い、彼女を ヘビ から解放しようと努力した。それでも ヘビ を引き離すのに30分以上を費やし、 ヘビ はその後、アパート裏の森に放してやった。」2児の母であるアロムさんは普段、バンコクの小児病院でハウスキーパーとして働いているという。現在は感染症の可能性があることから入院中とのことだが、親戚のケアのもと回復しているそうだ。アロムさんを襲ったアミメニシキ ヘビ はタイ全土で見られるものの、人を襲うことは稀で、近隣のインドネシアやマレーシアなどの種と比べると小さいという。また無毒ではあるものの、噛みついた後で獲物に巻き付き、締め付けて死亡させるそうで、インドネシアではこのところ、 ヘビ による死亡事故が多発している。そしてこのニュースには次のようなコメントが寄せられた。「これは悪夢。早い回復を祈っているよ。」「私だったら心臓発作を起こしているかも。」「首を絞めつけられなかったことが不幸中の幸いだね。」「救急隊は ヘビ をナイフで殺してしまうこともできたはず。 ヘビ の命のほうが大切なの?」「タイではこれらの ヘビ は保護されている。だから殺さないんだ。」 ヘビ を家の裏に放したの? また戻って来るのでは?」「なんて恐ろしい。2時間も締め付けられていたなんて! 女性が命を落とす前に見つかって良かったよ。」ちなみに昨夏にはインドネシアで、ワニ(クロコダイル)に襲われた女性が水中に引きずり込まれ、90分後に救出されていた。ワニは女性に噛みついたまま離さず、女性は川面から頭だけを出した状態で耐え抜いたという。