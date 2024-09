クリスピー・クリーム・ドーナツに、ちょっぴりダークでかわいいモンスターが大集合したハロウィンドーナツが登場。

ハロウィンの魔法をかけてモンスターに変身したドーナツが並ぶ「KRISPY KREME HALLOWEEN」が実施されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「KRISPY KREME HALLOWEEN(クリスピー クリーム ハロウィン)」

発売日:2024年10月1日(火)

販売店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗

※催事及びKKD店舗以外の小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツにて、ハロウィンドーナツが並ぶ「KRISPY KREME HALLOWEEN」を開催。

少し怖くてちょっとかわいいモンスターが集結し、パンプキンやムラサキイモなど、秋らしいおいしさが提供される季節限定企画です。

毎年人気のジャックランタンに加え、スカル(ガイコツ)や3つ目のモンスターが仲間入りし、ハロウィンシーズンを盛り上げます。

限定ドーナツに加え、ハロウィンカラーの「ハロウィン スプリンクル」と、クモの巣をイメージした「チョコ スパイダー」もラインナップ。

また、期間限定のドーナツに、クリスピー・クリーム・ドーナツ人気No.1の「オリジナル・グレーズド」を一緒に詰め合わせた、ハロウィン気分と秋の味覚を贅沢に楽しめる「ハロウィン ダズン ハーフ(6個)」を、ハロウィン限定のオリジナルパッケージで販売。

シェアにもピッタリな「ハロウィン ダズン(12個)」も、期間中はオリジナルパッケージ2箱で提供されます☆

※オリジナルパッケージはなくなり次第終了となります

キャラメル パンプキン ジャック

販売期間:2024年10月1日(火)〜10月31日(木)

価格:テイクアウト 356円(税込)/イートイン363円(税込)

ハロウィンの人気者、ジャックランタンにキャラメル香る濃厚なクリームを詰めた、秋の味わいを楽しめる「キャラメル パンプキン ジャック」

カボチャの種をヘタに見立てたパンプキン風味の顔に、チョコで目と口を描きいたずら心のある表情に仕上げられています。

ほくほくしたパンプキンとキャラメルの濃厚な組み合わせで、秋の味覚が楽しめるドーナツです

ホワイトチョコ スカル

販売期間:2024年10月1日(火)〜10月31日(木)

価格:テイクアウト 356円(税込)/イートイン 363円(税込)

ホワイトチョコでつつまれたお顔がインパクト抜群な「ホワイトチョコ スカル」

ホワイトチョコとミルクチョコのおどけた目玉でコワかわいいスカルをイメージしています。

中には、口どけなめらかな生チョコ入りのクリームを入れたチョコづくしの一品です。

ムラサキイモ モンスター

販売期間:2024年10月1日(火)〜10月31日(木)

価格:テイクアウト 324円/イートイン 330円(税込)

チョコシリアル3個でできた目がポイントの「ムラサキイモ モンスター」

口元からしたたる甘酸っぱいストロベリーナパージュの血がドキドキさせる、ちょっぴりダークでかわいいモンスタードーナツです。

オリジナル・グレーズドにムラサキイモ風味をコーティングした味わいは、見た目によらずやさしい甘さで、ほっこりした気分を楽しめます。

チョコ スパイダー

販売期間:2024年10月1日(火)〜10月31日(木)

価格:テイクアウト 270円(税込)/イートイン 275円(税込)

人気のチョコレート グレーズドが、ハロウィンスペシャルの「チョコ スパイダー」としてラインナップ。

チョコアイシングにホワイトチョコでグルグルグル、ミルキーなクモの巣が描かれています。

ハロウィン スプリンクル

販売期間:2024年10月1日(火)〜10月31日(木)

価格:テイクアウト 270円(税込)/イートイン 275円(税込)

人気のチョコ スプリンクルをハロウィンカラーに仕上げた「ハロウィン スプリンクル」

カカオ入りの口どけの良いチョコアイシングにオレンジ、レッド、パープルのハロウィンスプリンクルがちりばめられています。

ハロウィン ダズン (12個)

販売期間:2024年10月1日(火)〜10月31日(木)

価格:テイクアウト 2,700円(税込)/イートイン 2,750円(税込)

ハロウィンドーナツが、2024年も仲間たちと大集合!

「キャラメル パンプキン ジャック」や「ホワイトチョコ スカル」「ムラサキイモ モンスター」も2個ずつアソートされます。

ハロウィンの定番、チョコ スパイダーと人気のオリジナル・グレーズドと一緒に、 魔法のようなおいしさをワイワイ楽しめる12個入りです。

ハロウィン ダズン ハーフ (6個)

販売期間:2024年10月1日(火)〜10月31日(木)

価格:テイクアウト 1,609円(税込)/イートイン 1,639円(税込)

オリジナルパッケージで提供される「ハロウィン ダズン ハーフ (6個)」

「キャラメル パンプキン ジャック」「ホワイトチョコ スカル」「ムラサキイモ モンスター」「チョコ スパイダー」と共に人気のオリジナル・グレーズド2個がアソートされます。

ハロウィン ボックス (3個)

販売期間:2024年10月1日(火)〜10月31日(木)

価格:テイクアウト 1,004円(税込)/イートイン 1,023円(税込)/

「キャラメル パンプキン ジャック」「ホワイトチョコ スカル」「ムラサキイモ モンスター」のセット。

ハロウィン限定ドーナツをアソートした、フォトジェニックなセットです。

ハロウィン ミニ ボックス (20個)

販売期間:2024年10月1日(火)〜10月24日(木)

価格:テイクアウト 2,484円(税込)/イートイン 2,530円(税込)

小さめサイズのドーナツを詰め合わせた「ハロウィン ミニ ボックス (20個)」

ストロベリーコーティングにホワイトチョコのミニ目玉、パンプキンにビターチョコのミニジャック、チョコアイシングにハロウィンカラーのミニハロウィンスプリンクル、ホワイトチョコでストライプを描いたミニストライプも入っています。

さらにシンプルなチョコアイシングのミニチョコ、おいしい×かわいいミニモンスター、5種類4個ずつの20個入りです。

ハロウィン ミニ ボックス ハーフ (10個)

販売期間:2024年10月1日(火)〜10月24日(木)

価格:テイクアウト 1,468円(税込)/イートイン 1,496円(税込)

小さくてかわいいモンスターがハロウィンに集まる、ミニドーナツ5種類2個ずつの10個入り。

ミニサイズの目玉やジャック、ハロウィンスプリンクル、ストライプ、チョコが味わえます。

ハロウィン ミニミニ ボックス (3個)

販売期間:2024年10月1日(火)〜10月24日(木)

価格:テイクアウト 540円(税込)/イートイン 550円(税込)

かわいいミニドーナツがハロウィン気分を盛り上げる、ミニミニ ボックス。

そのまま味わうのはもちろん、パーティーのデコレーションにもピッタリなドーナツです。

ちょっぴりダークでかわいいモンスターが大集合したハロウィンドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2024年10月1日より開催される「KRISPY KREME HALLOWEEN」の紹介でした☆

※店舗により価格が異なる場合があります

※販売方法は予告なく変更になることがあります

※なくなり次第終了となります

