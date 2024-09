ヘンリー王子の誕生日を祝って英王室が王子の写真をSNSに公開したが、その写真に加工疑惑が浮上した。王子の隣にメーガン妃が写ったオリジナル写真の存在が判明したため、メーガン妃の姿を意図的に切り取ったという憶測が広がった。後日、王室は疑惑を否定し、2枚の写真が存在すると伝えた。過去にはキャサリン皇太子妃が母の日に公開した写真に加工疑惑が浮上し、皇太子妃が加工を認めて謝罪するという騒動になったことがある。

ヘンリー王子が40歳の誕生日を迎えた15日(以下、現地時間)、チャールズ国王とカミラ王妃はバッキンガム宮殿の公式SNSを通して、王子の写真と祝福メッセージを公開した。写真は、ヘンリー王子が王室メンバーとして活動していた2018年7月11日、メーガン妃とアイルランドの首都ダブリンにある「デジタル・ドックランズ」を訪問時に撮影された。グレーのスーツを着た王子がテーブルの前に座り、大きく微笑む姿が写っている。この投稿の2時間後、ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃がケンジントン宮殿の公式SNSを通して、同じ写真を共有した。王室上級メンバーが公務を退いたヘンリー王子の誕生日を公式SNSで祝福するのは、2021年以来のことだ。父や兄との確執が続いているヘンリー王子に対し、温かな手が差し伸べられたと思われた。しかし、この写真にはオリジナルが存在し、ヘンリー王子の隣にはメーガン妃が座っていたことが明らかになった。複数の現地メディアでは、フォトグラファーのジミー・レインフォード氏が撮影したオリジナル写真を掲載した。その写真は、ヘンリー王子とメーガン妃が丸いテーブルに隣同士に座り、ディスカッションに参加する場面を捉えたものだ。メーガン妃の腕は王子の左肘とその前に置かれたグラスの横に位置しているため、この部分が切り取られたと考えることもできる。ヘンリー王子の右隣には女性が座り、手前には王子と向かい合って座る人物の腕が見えている。王室が公開したシングルショットと比較しても、ヘンリー王子はまったく同じポーズと表情をしているのが確認できる。これによりSNSでは、王室が意図的にメーガン妃の姿を切り取ったという憶測が広まった。その噂に対し、英メディア『The Independent』は16日、王室側が写真の加工疑惑を否定したと報じた。王室の広報担当者によると、2018年の同じ日に、メーガン妃を入れた全体写真とヘンリー王子がトリミングされた写真の2枚が、プレス協会によって写真画像代理店にアップロードされたという。そして、王室は公開した画像に加工など加えておらず、受け取ったままの形式で使用したと説明した。なお、王室がSNSで公開した写真に加工疑惑が浮上したのは、今回が初めてではない。今年3月には英国で母の日を迎えたことを記念し、キャサリン皇太子妃がケンジントン宮殿の公式SNSで親子写真を披露した。ウィリアム皇太子が撮影した写真は、英ウィンザーにある自宅テラスで、キャサリン皇太子妃、ジョージ王子(11)、シャーロット王女(9)、ルイ王子(6)が寄り添う姿を捉えていた。すると、一部のフォロワーから写真が不自然だと指摘する声があがり、大手通信社らが写真加工を懸念して掲載を取り消した。後日、キャサリン皇太子妃は写真に加工を加えたことを認め、公式SNSで謝罪の意を表明した。画像は『Clarence House Instagram「Today The Prince of Wales hosted a meeting in London to discuss how organisations can work to improve coral reef health.」』『The Royal Family X「Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)