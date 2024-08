ファンアート募集！ソニー・クリエイティブプロダクツ「やわらか戦車」

ソニー・クリエイティブプロダクツは、著作権者に許諾を得たファンアート(二次創作)のグッズをオンデマンドで販売・購入できるオンラインストア『MashRoom Cafe』において、アニメ「やわらか戦車」が2025年に誕生20周年を迎えることを記念して、同作品のファンアートを一般より募集し、同グッズを販売中です。

ソニー・クリエイティブプロダクツ「やわらか戦車」ファンアート募集

ソニー・クリエイティブプロダクツは、著作権者に許諾を得たファンアート(二次創作)のグッズをオンデマンドで販売・購入できるオンラインストア『MashRoom Cafe』において、アニメ「やわらか戦車」が2025年に誕生20周年を迎えることを記念して、同作品のファンアートを一般より募集し、同グッズを販売中!

■やわらか戦車とは?

アニメーション監督ラレコ氏が制作したフラッシュアニメ。

2005年に第1話が配信開始され、全53話。

戦車であるにもかかわらず体が柔らかく臆病な謎の兵器「やわらか戦車」と、その仲間たちが巻き起こすシュールな出来事を描いたコメディアニメ。

日本で文化庁芸術メディア100選 エンターテインメント部門第一位やWeb of the Year 2006 話題賞を受賞するなど、数々の賞を受賞し話題になった。

ファンワークスがライブドアネットアニメ(ネトアニ)での連載として企画し、本プロジェクトをトータルプロデュース。

■「やわらか戦車」ファンアート企画

もうすぐ誕生20周年を記念して、アニメ「やわらか戦車」のファンアートを募集します。

※ただし「やわらかアトム」は対象外となります。

・募集期間:2024年8月29日12:00〜2024年10月31日12:00

・販売期間:2024年8月29日12:00〜2024年12月27日12:00

