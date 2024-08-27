¥æ¥ó¥Ê¡¢9·î1Æü¤Ë7th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGROWTH THEORY¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª¥×¥ì¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«
¥æ¥ó¥Ê¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê²»³ÚÀ¤Ç7th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¥æ¥ó¥Ê¤ÏËÜÆü¡Ê27Æü¡Ë¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢7th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGROWTH THEORY¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥×¥ì¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ìó5Ê¬´Ö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡×¡Ö»à¤ÎÍæÀû¡×¡Ö¥±¡¼¥×¡¦¥Û¡¼¥ó¡×¡ÖSilvering¡×¡Ö¥í¥±¥Ã¥ÈÊýÄø¼°¤Î¼ö¤¤¡×¡ÖSUNFISH¡×¡Ö¥³¥ê¥ª¥ê¤ÎÎÏ¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¡Ö±À¤Î±Æ¡×¡ÖÌëÌÀ¤±¤ÎÉ÷¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥ó¥Ê¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿10¶Ê¤Î²»¸»¤Î°ìÉô¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSUNFISH¡×¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÝ¤¤¡£¿åÌÌ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡© µ±¤¤¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò¾È¤é¤·¤Æ¡£ÇË¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌóÂ«¡£ÂÀÍÛ¤¬¤¯¤ì¤¿ÎÏ¡£Ã¯¤ÎÏÃ¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¾Ð´é¤Ë´·¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶¯¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¶õ¤Ï³¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤²Î»ì¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ó¥Ê¤Î±þ±ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÁ´¶Ê¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
Èà½÷¤ÏÀèÎ©¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSUNFISH¡×¤Î¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖGuitar Riff solo of SUNFISH¡×¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSilvering¡×¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡ÖIrish Whistle solo of Silvering¡×¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥ó¥Ê¤Î²ÎÀ¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
±§Ãè¡¢Å·Ê¸¡¢³¤¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¸Êª¤ËÂÐ¤¹¤ëÏÃ¤òÍ½¹ð¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Í½¹ð¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊýË¡¤ÇÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ®Ä¹¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥ó¥Ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë7th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGROWTH THEORY¡×¤Ï¡¢9·î1Æü¸á¸å6»þ¤Ë³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥æ¥ó¥Ê¤ÏËÜÆü¡Ê27Æü¡Ë¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢7th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGROWTH THEORY¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥×¥ì¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ìó5Ê¬´Ö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡×¡Ö»à¤ÎÍæÀû¡×¡Ö¥±¡¼¥×¡¦¥Û¡¼¥ó¡×¡ÖSilvering¡×¡Ö¥í¥±¥Ã¥ÈÊýÄø¼°¤Î¼ö¤¤¡×¡ÖSUNFISH¡×¡Ö¥³¥ê¥ª¥ê¤ÎÎÏ¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¡Ö±À¤Î±Æ¡×¡ÖÌëÌÀ¤±¤ÎÉ÷¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥ó¥Ê¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿10¶Ê¤Î²»¸»¤Î°ìÉô¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÁ´¶Ê¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
Èà½÷¤ÏÀèÎ©¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSUNFISH¡×¤Î¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖGuitar Riff solo of SUNFISH¡×¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSilvering¡×¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡ÖIrish Whistle solo of Silvering¡×¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥ó¥Ê¤Î²ÎÀ¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
±§Ãè¡¢Å·Ê¸¡¢³¤¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¸Êª¤ËÂÐ¤¹¤ëÏÃ¤òÍ½¹ð¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Í½¹ð¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊýË¡¤ÇÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ®Ä¹¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥ó¥Ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë7th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGROWTH THEORY¡×¤Ï¡¢9·î1Æü¸á¸å6»þ¤Ë³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£