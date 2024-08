横浜DeNAベイスターズ本拠地横浜スタジアムに寄与！ハイセンスジャパン 大型冷蔵庫「HR-G3601W」

ハイセンスジャパンは、神奈川県横浜市を拠点に活動するプロ野球チーム「横浜DeNAベイスターズ」のユニフォームスポンサーを務めており、そのサポートの一環として、今回ハイセンス大型冷蔵庫「HR-G3601W」を選手ローカーとチーム運営室にそれぞれ設置しました。

ハイセンスジャパン 大型冷蔵庫「HR-G3601W」

ハイセンスジャパンは、神奈川県横浜市を拠点に活動するプロ野球チーム「横浜DeNAベイスターズ」のユニフォームスポンサーを務めており、そのサポートの一環として、今回ハイセンス大型冷蔵庫「HR-G3601W」を選手ローカーとチーム運営室にそれぞれ設置。

また、横浜スタジアム内のランドリールームの洗濯機をハイセンス大型洗濯機「HW-DG100XH」にサイズアップ変更。

また、ランドリースタッフの要望をヒアリングし、洗濯モードに「横浜DeNAベイスターズモード」を特別に設定し業務向上をサポートしました。

2024年7月末日寄贈式をハイセンスジャパン株式会社マーケティング部部長 家倉 宏太郎から横浜DeNAベイスターズ営業部小山田氏へ寄贈しました。

ハイセンスは横浜DeNAベイスターズを最後まで全力でサポートしていきます。

■球団関係者コメント

「テレビに次いで白物家電をご寄贈頂き、ありがとうあります。

新品になり、また横浜DeNAベイスターズモードの設定など、現場スタッフの負荷軽減に繋がりとてもハイセンス様には感謝しています。

後半戦もご応援をよろしくお願いします。」

選手ロッカールーム冷蔵庫寄贈

■ランドリースタッフコメント

「今回、寄贈いただきありがとうあります。

洗濯機の容量がアップし一度に洗える量が増えました。

また、面倒だったコースの設定や洗剤の投入が、全て自動で行えることが驚きです。

選手の為にこれからも頑張ります。」

ランドリールーム洗濯機寄贈

■冷蔵庫「HR-G3601W」について

型番 : HR-G3601W

名称 : 冷凍冷蔵庫

商品ページ:

https://www.hisense.co.jp/refrigerator/hr-g3601w/

主な特長 : 便利な自動製氷システム搭載の360L冷蔵庫

■洗濯機「HW-DG100XH」について

型番 : HW-DG100XH

名称 : 10kg全自動洗濯機

商品ページ:

https://www.hisense.co.jp/washer/hw-dg100xh/

主な特長 : シンプルデザインに、洗剤自動投入とリモート操作機能搭載の10kg洗濯機

