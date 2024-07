音楽会、森林ガイドツアーも！オークヴィレッジ『創立50周年記念事業ファイナル「森の夏まつり」』

オークヴィレッジは、2024年8月10日(土)に、岐阜県高山市清見町にある本社敷地内にて『創立50周年記念事業ファイナル「森の夏まつり」』を開催します。

オークヴィレッジ『創立50周年記念事業ファイナル「森の夏まつり」』

【森の夏まつり】

日時:2024年8月10日(土) ※荒天中止

時間:午前10時〜午後4時

会場:オークヴィレッジ株式会社 高山本社

(岐阜県高山市清見町牧ケ洞846)

オークヴィレッジ株式会社は、1974年の創立当初より『環境との共生』『100年かかって育った木は100年使えるモノに』の理念のもと、国産材を活用した玩具などの木製品、木製家具の製造販売、木造建築を行ってきました。

また、2020年に「環境経営宣言」を策定し、国内の未利用広葉樹の有効活用、自社林の整備活動などを通してカーボンオフセットを実施しています。

森のトークイベント・登壇者(左:上野、中央:伊藤、右:佃)

■「森の夏まつり」について

本イベントは、どなたでも参加できます。

トークイベントやオカリナ奏者・宗次郎さんによる音楽会、本社敷地内の森林を歩くガイドツアーの他、木工やアロマのワークショップなど、樹木や森林について知識を深めたり、ものづくりを通じて木と触れ合うプログラムを開催します。

森林環境と共生するものづくりを目指すオークヴィレッジの敷地内を会場とし、参加される方々が、身近な森林に興味をもっていただけることを目指します。

プログラム:

・トークイベント「次の50年につなぐ 森づくり・ものづくり」

日本の森林の現状と、環境との共生を目指したものづくりを続けてきた

オークヴィレッジのこれまでとこれからについてお話しします。

登壇/伊藤 栄一氏(NPO法人森のなりわい研究所 代表)

佃 正壽氏(恵みの森づくりコンソーシアム 会長)

上野 英二(オークヴィレッジ株式会社 代表取締役)

・森の音楽会

オカリナ奏者/宗次郎

・夏の飛騨の森林ガイドツアー(午前10時〜/午後3時〜)

・森のワークショップ(午前10時〜毎正時開始、最終受付午後3時〜)

木工/小枝のアートフレームづくり、森のモビールづくり、

アロマ/夏の虫よけジェルづくり

各ワークショップ 定員各回4名、当日受付、各500円(税込)

・キッチンカー、飲食の販売

参加費: 無料(ワークショップは有料)

持ち物: 帽子、汚れてもよい動きやすい服装(長袖長ズボン)、

動きやすい靴、飲み物

※屋外の行事です。

熱中症、虫よけ対策のうえおでかけください。

URL :

トークイベント・音楽会予約:お申込みフォームより予約ください。

https://www.oakv.co.jp/contact/form-event-50th-takayama.html

森の音楽会(オカリナ奏者・宗次郎)

飛騨の夏の森林ガイドツアー

■森林育ウィーク 2024夏

「森林育ウィーク 2024夏」と題して、家具工房見学や木工・アロマのワークショップ、川のぼり体験などのイベントを実施します。

開催期間: 2024年8月10日(土)〜8月18日(日)

URL :

【高山店】サマーフェア 森林育ウィーク 2024夏[8月10日(土)〜8月18日(日)]

