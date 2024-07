【ねぎ笛】10月より 順次展開予定価格:1回500円

ディーアイエスは、カプセルトイ「ねぎ笛」を10月より順次展開する。価格は1回500円。

本製品は、長ネギの形をしたリコーダーで、実際に吹いて楽しむことができるカプセルトイである。

ラインナップには通常の「白ねぎ」のほか、「焼きねぎ」、「赤ねぎ」、「傷んだねぎ」、「ねぎ笛袋」の5種類が用意されており、2パーツによる組み立て式となっている。

なお本製品は楽器ではなくおもちゃに分類しており、正しい音階ではない点に注意する必要がある。

「ねぎ笛」

種類:5種

【ラインナップ】

白ねぎ 焼きねぎ 赤ねぎ 傷んだねぎ ねぎ笛袋

