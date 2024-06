米ミシガン州で今年4月20日、飲酒運転の車が誕生日会の会場に突っ込み、招待されていた子供2人が死亡する事故が発生した。今月27日、車を運転していた女の予備審問が開かれ、事故当時の映像が公開されると怒りの声が殺到した。YouTubeチャンネル『Inside Edition』などが報じた。事故が起きたのはミシガン州セントクレア郡ベルリン・タウンシップにあるマリーナ施設「スワン・ボート・クラブ(Swan Boat Club、以下クラブ)」で、3歳の友達の誕生日を祝っていたアラナちゃん(Alanah、8)と弟のゼイン・フィリップス君(Zayn Phillips、4)が即死、11人が重軽傷を負った。

27日、モンロー郡巡回裁判所で開かれた予備審問では、事故当日の生々しい映像が公開され、車を運転していたマーシェラ・チデスター(Marshella Chidester、66)は2件の「第2級殺人罪」、2件の「酒気帯び運転で相手を死亡させた罪」、4件の「酒気帯び運転で相手に重傷を負わせた罪」で起訴された。今回公開された事故直前の映像では、自宅玄関を出たマーシェラがゆっくりとSUVに向かう様子が映し出されており、足取りが不安定で歩くのもやっとであるのが見て取れる。またマーシェラがSUVで走り出した直後には、向かいの家の隣に停めてあったトラックに後退しながら追突。白い煙をあげながらスピードを上げ、約152メートル(500フィート)離れたクラブに向かって走り去っていくのが捉えられていた。マーシェラのSUVはその後、激しい衝突音とともにクラブの外壁に激突し、誕生日会が開催されていた会場内を約7.6メートル(25フィート)進んで停止した。一方で騒動に気付いてやって来た隣人のカメラは、悲鳴があがる会場内で数人がSUVを持ち上げ、下敷きになった母親と2人の子供を救出する姿、その様子を椅子に座ったまま呆然と見ているマーシェラの姿などを映し出しており、駆けつけた警察官は当時のことをこう語っていた。「現場はカオス状態だった。あちこちに怪我人がいて、床に倒れていた幼い子供は息をしていないようだった。」なおモンロー郡保安官事務所によると、マーシェラは事故の後、「その日はワインを少しだけ飲んだ。運転中に発作を起こして気を失った」と主張していたそうだが、病院で測定された血中アルコール濃度(%)は0.18で、ミシガン州で車を運転する際の法定飲酒許容量である0.08の2倍以上あったという。これはいわゆる千鳥足になり、何度も同じことを話したり呼吸が速くなったりする酩酊極期にあたるものの、弁護側は「マーシェラはあの日、グラスワインを1杯飲んだだけだった。事故の原因は医療上の緊急事態があったためだ」と主張した。さらに「マーシェラは人を故意に殺そうとして車を運転したことを立証できない」とし、「第2級殺人罪には当たらない」と反論した。これに対し検察側は、マーシェラがアルコール依存や薬物乱用の問題を抱えていること、また事故を起こす前には発作を起こした兆候がなかったことを指摘。次回、7月12日に予定された裁判の行方が注目されている。マーシェラの有罪が確定すれば終身刑の可能性があり、動画を見た人は次のようなコメントを寄せていた。「終身刑を望む。吐き気がするよ。私の父は2007年、私が11歳の時に飲酒運転の車にひき逃げで殺された。」「これはひどい。子供たち、家族、友達が集った場でこんなことが起きるなんて、耐えがたいことだ。」「自動車メーカーは飲酒運転を防ぐような車を開発すべき。そうしたら飲酒運転で命を奪われたり、怪我をする人がいなくなるだろう。」「飲酒運転。なぜ人間は何度も同じ間違いを繰り返すのか。重罪にすべきだ。」「怒りを感じる。誕生日の子もかわいそうだ。」「亡くなった姉弟の兄、母親も重傷を負ったと聞いた。美しい天使を亡くした家族を思うと心が痛む。」「安らかに。」ちなみに昨年1月には米ニューヨーク州で、飲酒運転で事故を起こした男が法廷で号泣する姿が目撃されていた。男は事故当時、時速160キロを出しており、入廷直前、助手席に座っていた妊娠7か月の婚約者とお腹にいた胎児の死亡を初めて知らされたという。画像は『WILX 「Woman, 66, faces murder charges following birthday party crash, killing 2 children」(AP)』『ClickOnDetroit 「Driver, bar sued by family of kids killed in Monroe County birthday party crash」』『GoFundMe 「Support for family of Lana and Zayn」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)