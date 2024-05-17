¥Ù¥Æ¥é¥óÆ£½Õ×¢µ±¤Îµ¤¤Å¤¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¤¦¤Á¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥Ù¥Æ¥é¥ó¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Îââ»ý
¡ÁÈà¤é¤¬¡Ö¸½Ìò¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥ï¥±
Âè£³²ó¡§Æ£½Õ×¢µ±¡ÊFCÎ°µå¡Ë¡¿¸åÊÔ
¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÆ£½Õ×¢µ±¡Ê¼Ì¿¿±¦¤«¤é£´ÈÖÌÜ¡Ë¡£photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images
Á°ÊÔ¢¡Æ£½Õ×¢µ±¤¬J3¤ÎFCÎ°µå¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥ï¥±¡ä¡ä
¡Ú"°ìÉ¤Ïµ"¤«¤éÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤"·»µ®Ê¬"¤Ø¡Û
¡¡FCÎ°µå¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤«¤é£µ¥«·î¡£°ÜÀÒ¤·¤¿Åö½é¤³¤½¡¢À¸³èÌÌ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê"½é¤á¤Æ"¤Ë±¦±ýº¸±ý¤·¤¿Æ£½Õ×¢µ±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎJ3¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï13»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î»î¹ç¤ò£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀï¤¦¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿¦¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¬¥ó¥ÐÂçºå»þÂå¤Ï¡¢¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ê±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ë¤ä¥·¥å¥¦¡ÊÁÒÅÄ½©¡Ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¾áÀ®¤µ¤ó¡Ê¶â´ÆÆÄ¡Ë¤«¤é¡¢½Ä¤ËÁá¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ëÌò³ä¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤¦¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡µîÇ¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ø¼°Àï¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åö½é¤ÏÀµÄ¾¡¢Ãæ£²¡Á£³Æü¤ÎÏ¢Àï¤ò¥Û¥ó¥Þ¤Ë¾è¤ê¤¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬Ï¢Àï¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£²áµî¤Ë¤Ïº£¤è¤ê¤â¤Ã¤È²á¹ó¤ÊÏ¢Àï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿·Ð¸³ÃÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤Î°µå¤Ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉºÇÇ¯Ä¹Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿µ¤¤Å¤¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½¼¼Â´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡Ö20Âå¤Îº¢¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥×¥ì¡¼¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¼éÈ÷¤è¤ê¹¶·â¤Ç¤·¤ç¡¢¤È¥¬¥ó¥¬¥ó¹¶¤á¾å¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Î°µå¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë......¤¢¤ë¤È¤¤Õ¤È¡¢¡Ø¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¼«Í³¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âËÍ¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î²ÃÃÏ¡ÊÎ¼¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢³è¤«¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¡¢¤È¡£
¡¡°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤Î°µå¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Ìò²ó¤ê¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×À¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ´¶³Ð¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¡£ÁÇÄ¾¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤ò¤·¤è¤¦¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤â¡¢¥¬¥ó¥Ð¤Ç¤Î13Ç¯´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»ö¼Â¡¢"¥Á¡¼¥à"¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÈà¤Ë¸²Ãø¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢30Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿º¢¤«¤éÆ£½Õ¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÆâ³°¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ä³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¬¤è¤¯¡¢Èà¤é¤«¤é²¿ÅÙ¡Ö¥Ï¥ë¤¯¤ó¡ÊÆ£½Õ¡Ë¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¸åÇÚÁª¼ê¤Û¤É¡¢²Ä°¦¤¬¤Ã¤¿¤Î¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë½ÐÍè»ö¤À¡£2022Ç¯¡¢¼«¿È¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¦·Á¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¹õÀî·½²ð¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÇ¯´ÖMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤ò´î¤Ó¡¢À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬Îý½¬»²²Ã¤ËÍè¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Âç²ó¤ê¤·¤Æ¤Ç¤âÁ÷·Þ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¿·³°¹ñÀÒÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤È¤â¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Èµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÈè¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢"°ìÉ¤Ïµ"¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Æ£½Õ¤¬¡¢¤À¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2019Ç¯²Æ¤Ë¥¬¥ó¥Ð»Ë¾åºÇ¤âÄ¹¤¯ºßÀÒ¤·¤¿³°¹ñÀÒÁª¼ê¡¢¥ª¡¦¥¸¥§¥½¥¯¡Ê¸½ÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥¸¥§¥½¥¯¤¬¥¬¥ó¥Ð¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤Ë¡¢²ÃÆþ¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ë²ÃÃÏ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ØÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢»äÀ¸³è¤ò´Þ¤á¤Æ¾ï¤Ë²ÃÃÏ¤µ¤ó¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤¿¡Ù¤È¡£
¡¡¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆËÍ¤Ê¤ê¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é2019Ç¯¤Ë¥¥à¡¦¥è¥ó¥°¥©¥ó¡Ê¸½±¶»³HD¡Ë¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¤â......²Æ¤Ë¥¸¥§¥½¥¯¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¡¢¤è¤¯°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤·¡¢¥¢¥¦¥§¡¼±óÀ¬»þ¤ÏÉ¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÈà¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÊÍè¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³°¹ñÀÒÁª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç......¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤â¼«Á³¤ÈÌÜ¤òÇÛ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡J1¤Ç¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ä»ÄÎ±Áè¤¤¡¢J2¹ß³Ê¡¢¹ñÆâ"»°´§"¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¤¿¤Ê¤«¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«¿È¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËèÆü¤¬¤¿¤À¤¿¤ÀÉ¬»à¤Ç¡ÊÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë¡Ø¼«Ê¬¤¬³èÌö¤»¤Ê¥¢¥«¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¤¦¤Á¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Á¡¼¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¤Ë¤Ï¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ËÄ¹¤¤´Ö¡¢ºßÀÒ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÊÑ¤µ¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ëÆñ¤·¤µ¤ò³Ø¤Ù¤¿¤«¤é¤ä¤È»×¤¦¡×
¡Ú¼«Ê¬¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ò²¿¤«»Ä¤·¤¿¤¤¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ïº£¡¢Î°µå¤Ç¤â³Î¤«¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤Ëµ¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î¡Ö¥Õ¥©¥¢¡¦¥¶¡¦¥Á¡¼¥à¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º"·»µ®Ê¬"¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤³¤ÎÌó£µ¥«·î¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ´Áª¼ê¤È¿©»ö¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò·ó¤Í¤Æ°ì½ï¤Ë²¹Àô¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢´ûÂ¸¤ÎÁª¼ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¼ã¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍ»¹ç¤µ¤»¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¡¢Æ±¤¸Áª¼ê¤È¤Ð¤«¤ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤ä¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Î°µå¤ËÍè¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ò²¿¤«¤·¤é»Ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤â¤Á¤í¤óËÍ¤¬Í¿¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿±¢¤Ç¡¢Èà¤¬¼´¤Ë¿ø¤¨¤ë"Áö¤ì¤ëÂÎ"¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£Á´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ë¤â¡ÖÈèÏ«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹Æ£½Õ¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤á¤Ð¡¢ÈèÏ«²óÉü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì¤¬¥±¥¬¤òÍ¶È¯¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¸Â¤ê¡¢´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÎ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦½àÈ÷¤ä¥±¥¢¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿©»ö¤âÂçºå¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É³°¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Ä¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£É¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤ò¡¢É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÎ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Î»ª¤È¡¢»î¹ç¸å¤Î±·¤«ÆÚÆù¡£¤¢¤È¤Ï¡¢²Æì¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖÍâÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¤é¡¢¾è¤ê¤¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æº£Ç¯¤Ç14Ç¯ÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡Ö°úÂà¤Î"¤¤"¤Î»ú¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÁö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡ØÁö¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¡ØÀï¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ø¼°Àï¤Ç¤âËè»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç£±¡Á£²ÈÖ¤Î12¥¥í¤¯¤é¤¤¤ÏÁö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢35ºÐ¤ÎËÍ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Î°µå¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¬¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤ä¤«¤é¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£½Õ¤òÍÊ¤¹¤ëÎ°µå¤Ï¸½ºß¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Ç£µ°Ì¡£ºòµ¨¤ÎÆ±»þ´ü¤¬13°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢J2Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¾å¡¹¤Î½øÈ×Àï¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ£µ·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×£±st¥é¥¦¥ó¥É£³²óÀï¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤ËÎ×¤à¡£²ñ¾ì¤ÏºÆ¤Ó¥Û¡¼¥à¡¢¥¿¥Ô¥Ã¥¯¸©Áí¤Ò¤ä¤´¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£Èà¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¥¬¥ó¥ÐÀï¤ËÂ³¤¡¢ºÆÅÙ¡Ö²Æì¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÎ°µå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö²Æì¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤±¤É¡¢¥¬¥ó¥ÐÀï¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢J1¥¯¥é¥Ö¤È¤Î»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯Ç®¡¹¤Î"Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼"¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ËÍ¤À¤±¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ì¥Ã¥½¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥Ð»þÂå¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±È´¤±¤¿»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡¢Æ£½Õ×¢µ±¤Î»Ñ¤ò¤¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë
Æ£½Õ×¢µ±¡Ê¤Õ¤¸¤Ï¤ë¡¦¤Ò¤í¤¡Ë
1988Ç¯11·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£ÂçºåÂÎ°éÂçÂ´¶È¸å¡¢2011Ç¯¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºåÆþ¤ê¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò³ÎÊÝ¡£°ÊÍè¡¢¥¬¥ó¥Ð¤Ò¤È¶Ú¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥í¥¹¤òÉð´ï¤È¤·¤¿º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£2014¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏJ1Éüµ¢½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥Ã¥×¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Î»°´§³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¾·½¸¤µ¤ì¡¢Íâ2016Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸ÏÈ¤Ç¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£2023Ç¯¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤ê¥¬¥ó¥Ð¤òÂàÃÄ¡£J3¤ÎFCÎ°µå¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆ±¥¯¥é¥Ö¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£