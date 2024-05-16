EURO2024に臨むドイツ代表のメンバーが発表！ 28年ぶりの本大会制覇へギュンドアンやクロースらが選出
ドイツサッカー連盟（DFB）は16日、来月に開幕するEURO2024へと臨むドイツ代表のメンバーを発表した。
1996年大会以来、28年ぶりのEURO制覇を目指すドイツ代表。ホスト国として臨む今大会はグループAに組み込まれており、スコットランド代表、ハンガリー代表、スイス代表と決勝トーナメント進出を争う。今回、指揮官を務めるユリアン・ナーゲルスマン監督は、ヨシュア・キミッヒ（バイエルン）やイルカイ・ギュンドアン（バルセロナ／スペイン）ら主力を順当に招集。代表に復帰を果たしたトニ・クロース（レアル・マドリード／スペイン）もメンバーに名を連ねた一方、マッツ・フンメルス（ドルトムント）やレオン・ゴレツカ（バイエルン）などが選外となった。また、27名のメンバーが発表されたものの、最終的には26名の登録選手リストを6月7日まで欧州サッカー連盟（UEFA）に提出する必要がある。
今回発表されたドイツ代表は、来月3日にウクライナ代表、7日にギリシャ代表と国際親善試合を行い、14日にEURO2024・グループリーグ初戦のスコットランド代表戦へと臨む。なお、招集されたメンバー27名は以下の通り。
▼GK
オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）
マヌエル・ノイアー（バイエルン）
アレクサンダー・ニューベル（シュトゥットガルト）
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ/スペイン）
▼DF
ヴァルデマール・アントン（シュトゥットガルト）
ベンヤミン・ヘンリヒス（ライプツィヒ）
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
ロビン・コッホ（フランクフルト）
マクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード/スペイン）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ヨナタン・ター（レヴァークーゼン）
▼MF
ロベルト・アンドリッヒ（レヴァークーゼン）
クリス・ヒューリッヒ（シュトゥットガルト）
パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）
イルカイ・ギュンドアン（バルセロナ／スペイン）
トニ・クロース（レアル・マドリード／スペイン）
ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
アレクサンダル・パブロビッチ（バイエルン）
レロイ・サネ（バイエルン）
フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン）
▼FW
マクシミリアン・バイアー（ホッフェンハイム）
ニクラス・フュルクルク（ドルトムント）
カイ・ハフェルツ（アーセナル／イングランド）
トーマス・ミュラー（バイエルン）
デニズ・ウンダヴ（シュトゥットガルト）
1996年大会以来、28年ぶりのEURO制覇を目指すドイツ代表。ホスト国として臨む今大会はグループAに組み込まれており、スコットランド代表、ハンガリー代表、スイス代表と決勝トーナメント進出を争う。今回、指揮官を務めるユリアン・ナーゲルスマン監督は、ヨシュア・キミッヒ（バイエルン）やイルカイ・ギュンドアン（バルセロナ／スペイン）ら主力を順当に招集。代表に復帰を果たしたトニ・クロース（レアル・マドリード／スペイン）もメンバーに名を連ねた一方、マッツ・フンメルス（ドルトムント）やレオン・ゴレツカ（バイエルン）などが選外となった。また、27名のメンバーが発表されたものの、最終的には26名の登録選手リストを6月7日まで欧州サッカー連盟（UEFA）に提出する必要がある。
▼GK
オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）
マヌエル・ノイアー（バイエルン）
アレクサンダー・ニューベル（シュトゥットガルト）
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ/スペイン）
▼DF
ヴァルデマール・アントン（シュトゥットガルト）
ベンヤミン・ヘンリヒス（ライプツィヒ）
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
ロビン・コッホ（フランクフルト）
マクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード/スペイン）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ヨナタン・ター（レヴァークーゼン）
▼MF
ロベルト・アンドリッヒ（レヴァークーゼン）
クリス・ヒューリッヒ（シュトゥットガルト）
パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）
イルカイ・ギュンドアン（バルセロナ／スペイン）
トニ・クロース（レアル・マドリード／スペイン）
ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
アレクサンダル・パブロビッチ（バイエルン）
レロイ・サネ（バイエルン）
フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン）
▼FW
マクシミリアン・バイアー（ホッフェンハイム）
ニクラス・フュルクルク（ドルトムント）
カイ・ハフェルツ（アーセナル／イングランド）
トーマス・ミュラー（バイエルン）
デニズ・ウンダヴ（シュトゥットガルト）